«حافلة القادة».. معضلة بايدن الأمنية وإرباك ماكرون

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: شارك مئات القادة الأجانب والملوك، أمس في جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن، فيما ظهرت معضلة أمنية ودبلوماسية لاسيما مع منح امتيازات للبعض ومشاركة مدعوين مثيرين للجدل.

وبما أن سعة دير ويستمنستر تبلغ نحو ألفَي شخص، دُعي قادة الدول، إضافة إلى شخص أو اثنين من كل دولة إلى الجنازة الوطنية الأولى في المملكة المتحدة منذ عام 1965. وأكد عدد كبير من الملوك حضورهم مراسم جنازة الملكة التي حكمت لأكثر من سبعين عاماً.

وقدم إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى لندن في الرحلة الأولى لهما إلى الخارج منذ اعتلائهما العرش عام 2019. وشارك كذلك في الجنازة أمير موناكو ألبير الثاني وزوجته الأميرة شارلين، والملك الهولندي فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما والأميرة بياتريكس وملك بلجيكا فيليب وملك النرويج هارالد الخامس، إضافة إلى ملكة الدنمارك مارغريت الثانية وهي حالياً الملكة الوحيدة الحاكمة في أوروبا.وحضر أيضاً الملك الإسباني فيليب السادس، وكذلك الملك السابق خوان كارلوس الأول الذي تنازل عن العرش عام 2014 ويعيش حالياً في الإمارات العربية المتحدة. ووصل الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل بايدن مساء السبت، إلى لندن وألقيا النظرة الأخيرة بعد ظهرة الأحد على نعش الملكة.

وبخلاف قادة آخرين، طُلب منهم التوجه إلى دير ويستمنستر على متن حافلة تسيرها السلطات، حصل بايدن على إذن باستخدام سيارته الرئاسية المصفحة. وكتبت صحيفة «ذي تايمز» ساخرةً «هل يمكننا التفكير قليلاً بالمسؤول في قصر الإليزيه الذي أرغم على إبلاغ الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون بأن في لندن سينبغي عليه الصعود على متن حافلة؟» إلا أن الرئيس الفرنسي رفض استقلال الحافلة، لكن لم تُعرف الترتيبات التي اعتُمدت لتنقله.

وأشارت «ذي تايمز» إلى أن هناك صعوبة أخرى في مسألة تنقل المدعوين، وكتبت أنه يجب «تجنب أي خطر من أن يشعر أي شخص بالإهانة بسبب جلوسه خلف عمود».

ويُنتظر أيضاً حضور شخصيات مثيرة للجدل. فقد استغل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو زيارته لإلقاء خطاب انتخابي قوي من على شرفة مقر إقامة السفارة البرازيلية في لندن. من جانبه، أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتواجد في نيويورك، ممثلاً عنه إلى لندن.

