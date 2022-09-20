أحمد نواف الأحمد: دور الكويت فاعل ومحوري

وطن النهار

التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أمس على هامش أعمال اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتأكيدهما على دعم الكويت للدور المهم والبارز لمنظمة الأمم المتحدة بجميع وكالاتها وبرامجها ودعمهما للجهود التي يبذلها الأمين العام في تطوير عمل المنظمة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة في اجتماعات هذه الدورة التي تواكب ظروفا عالمية استثنائية يمر بها العالم أجمع داعيا جميع الدول الأعضاء للتكاتف لحل المشكلات العالقة والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة في جهودها والتعاون مع كافة أجهزتها ووكالاتها.

وبيّن سموه ان منظمة الأمم المتحدة وبقيادة انطونيو غوتيريش تبذل جهودا مشهودة في حل النزاعات المسلحة وما يترتب عليها من تبعات وكذلك معاونة الدول الأعضاء في التعافي الاقتصادي والاجتماعي من آثار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح سموه أن للكويت دورا فاعلا في دعم الخطط والبرامج الإستراتيجية لمنظمة الأمم المتحدة في جميع المجالات وتسهم بشكل محوري في الجهود الإنسانية لمواجهة الكوارث والأزمات وحل النزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار. كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد العامر ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طارق محمد البناي.

واستقبل سموه في مقر بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة أمين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية عبدالمحسن المطيري ورئيس العلاقات العامة ولجنة شؤون الطلبة في الاتحاد حمود العتيبي.

ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء أبناءه الطلبة إلى أن يكونوا خير ممثلين لبلدهم معربا عن ثقته الكبيرة بشباب الكويت الذين أثبتوا كفاءة عالية وحققوا مكانة علمية في كافة الميادين وفي مختلف المحافل الدولية.

وأكد سموه حرص الحكومة على رعاية أبنائها الطلبة في الداخل والخارج والعمل على توفير جميع الوسائل والسبل التي تمكنهم من أداء رسالتهم وتحقيق أهدافهم العلمية وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض مسيرتهم.

حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سموه حمد العامر وسفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية جاسم محمد البديوي ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طارق محمد البناي.

