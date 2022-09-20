الناصر: تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنسجمة مع «كويت 2035»

وطن النهار

التقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر مع أعضاء وفد الكويت المشاركين في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء توجيهات القيادة السياسية وتطلعات الشعب الكويتي وجدد التأكيد على مبادئ العمل الدبلوماسي وتزويد الدبلوماسيين الكويتيين وبالأخص من انضم منهم حديثا لوزارة الخارجية بركائز السياسة الخارجية الكويتية وحماية سيادة واستقلال ومصالح الكويت ومواطنيها وتمثيلها خير تمثيل وذلك تزامنا مع انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتطرق الناصر في حديثه للمحطات الأبرز في تاريخ الكويت في الأمم المتحدة وإرث الدبلوماسية الكويتية لقرابة ستين عاما في المنظمة الدولية.

وشدد على أهمية دعم التعددية الدولية بما في ذلك الانخراط بفاعلية ضمن المجاميع الإقليمية التي تنتمي لها الكويت وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتماشية مع خطة كويت جديدة 2035.

واستعرض أيضا أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستقبل الناصر بمبنى وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزير خارجية جمهورية ملاوي نانسي تمبو وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية ملاوي وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

كما استقبل وزير الخارجية الناصر وزير خارجية جمهورية بوركينا فاسو الصديقة أوليفيا رومبا اليوم الأحد بمبنى وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء مناقشة كل المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية بوركينا فاسو وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

واستقبل الناصر وزير خارجية جمهورية كوسوفو الصديقة دونيكا غيرفالا شوارتز بمبنى وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة كل المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية كوسوفو وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

