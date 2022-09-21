سمو أمير البلاد عزى النيجر وهنأ مالطا

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة الساحل وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية آملا سموه حفظه الله أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مالطا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

