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مثَّل سمو الأمير بتقديم واجب العزاء بوفاة «إليزابيث الثانية»

سمو ولي العهد عاد إلى البلاد


عاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن فجر أمس قادما من المملكة المتحدة لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة. وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة وسفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى البلاد بليندا لويس. ورافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف وكبار المسؤولين في ديوان سموه.


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