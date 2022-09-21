سمو ولي العهد هنأ مالطا وعزى النيجر

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة الساحل وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

