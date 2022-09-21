الغانم: وفد اقتصادي كويتي كبير برئاسة محمد الصقر يزور القاهرة أول أكتوبر

وطن النهار

التقى سفيرنا الجديد في القاهرة ومندوب الكويت في الجامعة العربية غانم صقر الغانم مع مسؤولي المكاتب الإعلامية الكويتية.

ورحب السفير في بداية اللقاء بالزملاء الإعلاميين مديري مكاتب الصحف الكويتية ومديرة وكالة الأنباء ومراسلي التلفزيون الكويتي، موكدا تطلعه لعلاقة تعاون مثمر مع الإعلاميين ومشدداً على متانة العلاقات التاريخية الكويتية المصرية وحرصه وطاقم العمل الدبلوماسي في السفارة على ترسيخ هذه العلاقات التي تجسد قوة العلاقات بين سمو أمير البلاد نواف الأحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكذا العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأشار الغانم إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من اللقاءات بين مسؤولين كويتيين ونظرائهم المصريين وأولها زيارة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لمصر حيث من المقرر أن يلتقي فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كما يحضر اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب. كما نوه بزيارة وفد يضم 50 من رجال الأعمال الكويتيين برئاسة محمد الصقر رئيس غرفة التجارة والصناعة إلى مصر في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل وذلك لبحث سبل الاستثمار المتاحة في مصر ودعم مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وطالب السفير الغانم وسائل الإعلام بتحرى الدقة في ما ينشر من أخبار حرصا على العلاقات الكويتية المصرية الوطيدة. من جانبهم طالب الإعلاميون مسؤولو المكاتب الصحافية الكويتية في القاهرة بفتح المزيد من قنوات التواصل مع مسؤولي السفارة لسرعة توضيح الأمور وقطع الطريق على الشائعات.

وفي ختام اللقاء حرص السفير على التقاط الصور التذكارية مع الإعلاميين الذين تمنوا له التوفيق في مهمته.

