إعادة 7 مرشحين إلى السباق الانتخابي «قانون المسيء» إلى «الدستورية» «التمييز»: شطب الداهوم.. «أمر مقضي»

الأولى

قضت محكمة الاستئناف الادارية برئاسة المستشار عادل الكندري باعادة 7 مرشحين تم شطبهم بقرار من وزارة الداخلية الى سجل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022 وأحالت الدفع بعدم دستورية قانون المسيء إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطبيقه بأثر رجعي على المواطنين في دعاوى شطب المرشحين.

وفي ذات السياق رفضت محكمة التمييز امس في جلسة المشورة الطعن الذي تقدم به النائب السابق بدر الداهوم واعتبرت في حيثيات حكمها امس ان الحكم المطعون فيه حكم انتهائي وحاز قوة الأمر المقضي.

وقالت: ان الطعن لا يعدو ان يكون محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاسيما انه قد بات مسلما نزولا عند ارادة المشرع المعلنة في احكام القانون رقم 27 لسنة 2016 بأن كل من صدر ضده حكم نهائي بالادانة في جريمة المساس بالذات الالهية أو الانبياء أو الذات الأميرية ايا كان منطوق حكم الإدانة يحرم من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه وما يستتبعه من حق الترشح اعتبارا بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص ، وعليه قررت المحكمة عدم قبول الطعن.

وأكدت محكمة التمييز القول بأن حكم المحكمة الدستورية ببطلان إعلان فوز الداهوم بعضوية مجلس 2020 قد خالف قواعد الاختصاص لا يؤثر سلبا في حجية وفي التزام المحاكم به لان حجية الامر المقضي تغطي الخطأ في تطبيق القانون.

وكانت محكمة الاستئناف الادارية حكمت أمس في دعوى شطب المرشحين لانتخابات مجلس الامة 2022 بالغاء حكم محكمة اول درجة والغاء قرار وزارة الداخلية بشطب كل من محمد الجويهل وهاني حسين ومبارك العتيبي، فيما قضت بوقف القرار الصادر من وزارة الداخلية بشطب كل من انور الفكر و عبدالله البرغش وعايض أبوخوصة ونايف المرداس.

وقامت الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى و التشريع بتقديم طعون على الاحكام أمام محكمة التمييز مطالبة بالغاء حكم عودة المرشحين الى قوائم المرشحين لانتخابات أمة 2022 .

‏من جهته، علق استاذ القانون العام بجامعة الكويت الخبير الدستوري الدكتور ابراهيم الحمود على ما قررته محكمة الاستئناف بوقف قرارات الشطب الصادرة بحق المرشحين، وكذا وقف الفصل بدعوى الإلغاء وإحالة قانون المسيء للمحكمة الدستورية قائلا: ما انتهت اليه المحكمة يعني عودة من تم شطبه للترشح والسباق الانتخابي، وكذلك تعني ان حكم المحكمة الدستورية سيكون الفيصل في تقرير مدى دستورية قانون المسيء ثم بيان مدى اعتبار الإدانة شرطا مفترضا أوليا للانتخاب.

وقال الحمود كما هو واضح فان محكمة الاستئناف قررت وقف قرارات الشطب من ناحية ومن ناحية أخرى أحالت الموضوع برمته الى المحكمة الدستورية حتى تفصل في مسألة كون عدم الادانة بنصوص المسيء شرطا من شروط الترشح أم أنها عقوبة من العقوبات التي تسري عليها القواعد العامة بعدم رجعية القوانين وكذلك رد الاعتبار.

وأيد الحمود ما اتجه له قرار المحكمة من احالة الموضوع الى المحكمة الدستورية لأننا امام مشكلة كبرى وكي لا يتكرر المشهد كما جرى مع الدكتور بدر الداهوم ويطعن في عضويته بعد صيرورته كعضو، ومن ثم يصبح على المحكمة الدستورية ان تحسم الجدل ويكون ذلك قبل يوم الانتخاب، وخير ما فعلت المحاكم بهذه الاحالة حتى يكون الحكم عاما على الجميع في مثل هذه الحالات سواء الان أو في المستقبل.

وأوضح أن محكمة الاستئناف لم تصدر حكما الى الان وانما أوقفت الفصل في الدعوى لحين حسم المحكمة الدستورية للموضوع، ومن ثم فإن الحكومة لن تميز بشأن ما صدر من قرارات المحكمة بالامس لانه لم يصدر حكم حتى تميزه بينما بوسعها ان تميز في حكم صحة ترشح د. خالد شخير لان المحكمة قررت الغاء حكم اول درجة والغاء القرار فيكون قابلا للتمييز.

ولفت الحمود الى ان المحكمة الدستورية قد تدفع ببطلان او عدم دستورية قانون المسيء او تفسر بأن قانون المسيء شأنه شأن القوانين الجزائية الاخرى ومن ثم يرد عليه قاعدة رد الاعتبار وعدم التطبيق بأثر رجعي وهذا هو المأمول ونأمل ان يتم ذلك قبل يوم الانتخاب 29 سبتمبر الحالي.