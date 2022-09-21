لا تعودوا لأخطاء الماضي!

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قامت نهضة الكويت عبر تاريخها الطويل على نشاط القطاع الخاص الذي نجح في جعل الكويت مركزاً ماليّاً وتجارياً شهيراً بالمنطقة وكان الأسطول البحري الكويتي هو الأكبر حيث تزرع الغلة بالعراق ويقوم ذلك الأسطول بنقلها لموانئ آسيا وأفريقيا، وتميز القطاع الخاص الكويتي بكونه سبّاقاً في الحصول على وكالات المنتجات الدولية في الكويت والخليج ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها لتنتقل الوكالات بعد محاربته والتضييق عليه إلى الدول الأخرى في المنطقة.

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وواضح أن الكويت -وحتى باقي دول العالم بعد السقوط الذريع للمعسكر الاشتراكي- لن تستطيع حكومتها وقطاعها العام توظيف مخرجات التعليم ولا يبقى إلا تشجيع - لا محاربة - القطاع الخاص كي يقوم بدوره تجاه وطنه في توظيف مخرجات التعليم وحتى لا تتفشى البطالة بين الشباب، لأنّ مشاريع القطاع الخاص لا يمكن أن تبنى بالفضاء بل تحتاج لتوفير الدولة الأراضي العامة للمصانع والمخازن والمعارض وبقية الأنشطة التجارية، وعدا ذلك سيستمر رحيل الأموال وقبلها الأنشطة والعقول الكويتية المبدعة إلى الدول الأخرى.

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وأصبح الإنجاز القليل لمشاريع القطاع الخاص إبّان محاربته بالماضي يتم «بالتسلل» وبالطرق الملتوية للهرب من البيروقراطية والممنوع... إلخ، ومازال في ذاكرة القطاع الخاص محاولة أحد المسؤولين بالسابق نزع جميع مشاريع (B.O.T) التي أرسيت على الشركات المساهمة الكويتية وصرفت عليها مئات ملايين الدنانير بحجة أن تلك المشاريع تُربِّح الشركات المساهمة وملّاكها من مواطنين كويتيين اقتصاديا وتُخسِّر الحكومة سياسيا، أي جعل كسب الحكومة السياسي لا يتم إلا عبر تدمير الاقتصاد الخاص، وتلك معادلة غير مسموع أو معمول بها في التاريخ البشري.

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وكما تم وضع نجاح الحكومة السياسي مقابل تدميرها اقتصاديا، كذلك خُلقت معادلة غير مسبوقة وهي أن أمن البلد لا يتم إلا بتخريب اقتصادها، فكان انفجار قنبلة أو قيام اختراق أمني ما- لا يكلف بذاته ألف دينار من الخسائر- ليأتي رد الفعل الحكومي الانفعالي وغير المدروس بإغلاق البلد والتسبب بخسائر بالمليارات أغلبها يدفعها القطاع الخاص، وقد قيلت آنذاك جملة «إن عين الحكومة على الحدود لاعلى البورصة» وكأن الاثنين على طرفي النقيض، وهم بالعالم يسيران جنباً إلى جنب، فعين على الحدود وعين على البورصة، فلا أمن دون اقتصاد ولا اقتصاد دون أمن.

