السعودية تطلق «هي لنا دار» .. في الأرض والبحر والسماء

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تستعد السعودية للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ92، مع إطلاق برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تحت شعار «هي لنا دار» وهو الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، وتستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر برا وبحرا وجوا.

وتقدم المقاتلات السعودية والطائرات العسكرية والمدنية أكبر استعراض جوي في تاريخ المملكة تحت شعار «تحية وطن» الذي سينطلق في مختلف مناطق المملكة ليغطي 13 مدينة رئيسة.

وتشهد العاصمة الرياض ومدينة جدة حدثاً مميزاً، يتمثل في انطلاق مسيرة لموكب وخيالة الحرس الملكي بجولة بالطرق الرئيسة، كما ستحتضن مناطق المملكة على مدى 4 أيام متتالية 12 مهرجاناً ترفيهيا.

