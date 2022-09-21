طورها باحثون تونسيون نظارات ذكية تحمل بارقة أمل للمكفوفين

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منح فريق من الباحثين في تونس الأمل للمكفوفين في حياة أسهل عبر ابتكار نظام ذكي يساعدهم على التنقل واكتشاف محيطهم، من خلال رسائل صوتية تصلهم بعد تحويل الصور والأشكال والحواجز في محيطهم إلى معلومات صوتية.

وابتكر الطلبة الباحثون نظارات مجهزة بكاميرات تستخدم الذكاء الصناعي لمعالجة صور الفيديو وتحويلها إلى إشارات صوتية، وتمنح مستخدميها من فاقدي البصر بيانات مفصلة عن طبيعة الأشياء من حولهم بهدف تسهيل حياتهم اليومية والسماح لهم بالتحرك بشكل أيسر.

وقال المهندس والأستاذ في المدرسة العليا للتكنولوجيا والهندسة بتونس، عبدالرزاق الحشاني، في تصريح لقناة «سكاي نيوز» إن «النظارات الذكية أنجزت في إطار أحد المشاريع التطبيقية المدمجة التي ينجزها طلاب الهندسة في السنوات النهائية، لابتكار حلول ذكية في مجال الصحة والخدمات عبر أنترنت الأشياء وصياغة حلول عملية تسهل حياة الناس وتهتم بالخدمات الإنسانية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين في إطار نوع من المسؤولية الاجتماعية للباحثين في المجالات العلمية».

وأوضح أنه تم التوصل إلى برمجة النظارات الذكية بفضل توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي داخل الهواتف الجوالة لتقوم بمعالجة المعلومات والصور، ثم إرسال إشارات عن الأشخاص والأشياء في محيط الكفيف عن طريق الصوت، مما يعفيه من تحسس الطريق عن طريق العصا البيضاء.

من جهتها، قالت الطالبة ضمن فريق البحث، سيرين العوني، إنهم قدموا ضمن مشروعهم إلى جانب النظارات الذكية، سوارا إلكترونيا يرصد الحالة الصحية للكفيف مثل هبوط الضغط أو غيره من المؤشرات الحيوية ثم يرسل إشارات لعائلته في حال تعرضه للخطر.

وأشارت إلى أنهم صمموا أيضا عصا بيضاء ذكية تنبه الكفيف لمخاطر الطريق وتتفاعل التجهيزات الثلاثة مع بعضها البعض بهدف مساعدة الكفيف عبر الذكاء الاصطناعي لمعرفة محيطه، على أمل أن يتخلى عن العصا البيضاء ويكتفي بنظارات تنقل له كل تفاصيل العالم الخارجي بدقة.

وتقوم الفكرة الأساسية لمشروع النظارات الذكية على السماح للمكفوفين بالإبصار عن طريق السمع والتحرك وسط الفضاء دون التعرض للمخاطر، وقد أظهرت تجارب اختبار الاختراع الجديد نتائج مشجعة من حيث قدرة مستعمليها على التعرف على الأجسام المحيطة بهم.

