متظاهرون في بيروت يطالبون بالإفراج عن معتقلي اقتحام البنوك

عربيات ودوليات

أغلقت معظم البنوك اللبنانية، الاثنين، أبوابها أمام المتعاملين التزاما بقرار الإضراب الذي اتخذته جمعية المصارف مدة 3 أيام استنكارا لاقتحامات المودعين المتكرّرة.

وأقفلت جميع المصارف الخاصة في العاصمة بيروت أبوابها، بسبب مخاوف أمنية تصاعدت في الآونة الأخيرة ووصلت إلى ذروتها، الجمعة الماضي، فشملت عدة مناطق خارج العاصمة.

وتأتي الاقتحامات المتكررة للمصارف -التي بلغت 8 حوادث يوم الجمعة الماضي- إثر رفضها تسليم المودعين أموالهم بالدولار.

وفي وقت سابق الإثنين، منعت قوات الأمن اللبنانية محتجين من اقتحام مبنى قصر العدل وسط العاصمة بيروت للمطالبة بإطلاق سراح موقوفَيْن في قضية اقتحام مصرف محلي.

ونظّم ناشطون وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفَيْن محمد رستم وعبدالرحمن زكريا، إثر مشاركتهما، الأربعاء الماضي، في اقتحام مصرف «لبنان والمهجر» برفقة المودِعة سالي حافظ التي تمكّنت من استرجاع وديعتها تحت التهديد.

وطالب وكيل الناشطة سالي حافظ ووكيل الناشطين الموقوفَيْن، القضاء بالإفراج الفوري عنهم.

