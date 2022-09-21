استفتاءات الانفصال تهدد بتمزيق أوكرانيا

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت القيادة الأوكرانية أن قواتها تواصل التوغل شرقا بالأراضي التي انسحبت منها القوات الروسية الآونة الأخيرة، فيما كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توصل موسكو وكييف إلى تفاهم بشأن تبادل 200 أسير.

ومع تسارع وتيرة الهجوم الأوكراني المعاكس، دعا الانفصاليون الأوكرانيون الموالون لموسكو إلى إجراء استفتاء عاجل للانضمام إلى روسيا. فقد حض دينيس بوشلين رئيس الإدارة الانفصالية بمقاطعة دونيتسك في دونباس، زميله الزعيم الانفصالي في لوغانسك، إلى توحيد الجهود من أجل التحضير لاستفتاء على الانضمام إلى روسيا. وقال بوشلين في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «يجب أن تكون تحركاتنا متزامنة».

من جهته أعلن الرئيس الانفصالي لمنطقة خيرسون الساحلية، امس أن مسؤولين محليين في تلك المدينة الأوكرانية قرروا إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا.

من جهته أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن موسكو ستدعم قرار مواطني دونباس إذا صوتوا لصالح الانضمام إلى بلاده.

كذلك، أشاد أحد كبار مسؤولي الأمن في إدارة بوتين باقتراحات الانفصاليين لإجراء استفتاءات تمهد لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا. وقال ديمتري ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس في روسيا من عام 2008 إلى 2012 ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن مثل هذه الاستفتاءات ستغير مسار التاريخ الروسي وتتيح للكرملين المزيد من الخيارات للدفاع عما قال إنه سيصبح أرضا روسية، بحسب ما نقلت رويترز.

في غضون ذلك، تركز القوات الأوكرانية على تحقيق توغل سريع في المناطق الشرقية التي تراجعت عنها القوات الروسية وفقا لما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأضاف أنه يركز الآن على «السرعة التي تتحرك بها قواتنا، وسرعة استعادة الحياة الطبيعية» في المناطق التي استعادتها.

الى ذلك قال الرئيس التركي خلال لقاء مع قناة «بي بي إس» الأميركية إن التفاهم بين روسيا وأوكرانيا على تبادل 200 أسير يعد تطورا إيجابيا وخطوة هامة جدا، وفق تعبيره.

وأكد الرئيس التركي وجود رغبة لدى أنقرة لجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأضاف «لم ننجح حتى الآن ولكن لم نيأس من تحقيق ذلك». وتطرق أردوغان إلى نتائج اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الذي توسطت فيه بلاده بين الطرفين المتحاربين، قائلا «تم تصدير منتجات زراعية تفوق مليوني طن وتقترب من 3 ملايين، وهناك حاليا مرحلة جديدة وهي إتاحة المنتجات الروسية للعالم ورغبتي الوحيدة هي شحن المنتجات إلى البلدان النامية أو الفقيرة لا المتقدمة».

