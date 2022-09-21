قمة الأمم المتحدة تنطلق.. وغوتيريش: العالم في خطر

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: حذر أمين عام الأمم المتحدة من أن العالم في خطر كبير، وحث القادة المجتمعين شخصيا لأول مرة منذ 3 سنوات على تسوية النزاعات ومعالجة قضايا المناخ وتفاقم الفقر وعدم المساواة، والانقسامات بين القوى الكبرى خاصة منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا.

وفي خطب وملاحظات سبقت انطلاق اجتماعات القادة، امس أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى المهمة «الهائلة» أمامهم ليس فقط لإنقاذ الكوكب، ولكن أيضا للتعامل مع جائحة «كورونا» المستمرة. كما أشار إلى «تراجع فرص الحصول على تمويل للبلدان النامية، خاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق المرأة».

وسيلقي غوتيريش خطابه حول «حالة العالم»، الذي يتناول القضايا المشار إليها، في افتتاح الاجتماع العالمي السنوي رفيع المستوى. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن كلمة غوتيريش «تقرير عقلاني وموضوعي يركز على الحلول في عالم تعرضه الانقسامات الجيوسياسية للخطر» وأضاف «لن يكون هناك تزيين للكلمات في تصريحاته، لكنه سيوضح الأسباب التي تحدونا للأمل».

وعلى مدى قرابة أسبوع، يلقي نحو 150 رئيس دولة أو حكومة من جميع أنحاء العالم خطابات أثناء هذا الاجتماع السنوي الذي يُعقد للمرة الأولى حضورياً بعدما كان يُجرى عبر الانترنت في العامين الماضيين بسبب أزمة وباء «كوفيد-19». وتقليدياً، يتحدث الرئيس الأميركي في اليوم الأول من الاجتماع بما أن بلاده هي الدولة المضيفة لمقرّ الأمم المتحدة. لكن استثنائياً كما حصل في مناسبات نادرة جداً في الماضي، فقد أرجأ الرئيس الأميركي جو بايدن الذي حضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية الاثنين في لندن، كلمته إلى الأربعاء.

وقال غوتيريش «نجتمع في لحظة خطر كبير بالنسبة للعالم» متحدثاً عن «نزاعات وكوارث مناخية» إضافة إلى «الريبة والانقسام» و«الفقر وانعدام المساواة والتمييز».

وسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا في صلب هذا الأسبوع الدبلوماسي الرفيع المستوى، مع مداخلة للرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي عبر الفيديو بعد حصوله على إذن خاص صوتت عليه الدول الأعضاء الأسبوع الماضي وكذلك في صلب اجتماع لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية الخميس. إلا أن دول الجنوب تعترض أكثر فأكثر على تركيز الدول الغربية انتباهها على أوكرانيا. وقالت رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي الاثنين في اليوم التمهيدي الذي خُصّص للتعليم وأهداف النمو، «لا نريد التحدث فقط عن وضع حدّ للنزاع في أوكرانيا. نريد أن تنتهي النزاعات في تيغراي، نريد أن تنتهي النزاعات في سورية، نريد أن تنتهي النزاعات أينما كانت في العالم».

وفي محاولة للاستجابة لمخاوف بعض الدول، ينظم الأميركيون والأوروبيون اجتماعاً رفيع المستوى حول انعدام الأمن الغذائي وهو أحد تداعيات هذه الحرب التي تعاني منها البشرية.

تُضاف هذه التوترات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، إلى شعور امتعاض دول الجنوب من دول الشمال في مجال مكافحة التغيّر المناخي.فالدول النامية، التي تتحمل قدراً أقل من المسؤولية عن الاحتباس الحراري ولكنها أولى ضحاياه، تكافح كي تفي الدول الغنية بوعودها بتقديم مساعدات مالية.

