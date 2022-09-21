دجلة يحتضر.. نبع الحضارة مهدد بالجفاف

عربيات ودوليات

روى نهر دجلة حضارات سومر وبابل عبر التاريخ، لكنه اليوم بات يصارع الموت. إذ يهدّد النشاط البشري الجائر والتغيّر المناخي بمحو شريان حياة في العراق عمره آلاف السنوات. ويعد دجلة بالنسبة للعراق الذي يبلغ عدد سكانه 42 مليونا، مصدرا للحضارة وللزراعة. بدءا من أبريل، تجاوزت الحرارة 35 درجة مئوية وتتالت العواصف الرملية مغطية البشر والحيوانات والآلات بغشاء برتقالي، وذلك قبل أن يحل فصل الصيف، موسم الجحيم بالنسبة إلى العراقيين، حين تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية وتنقطع الكهرباء بسبب زيادة الضغط على الشبكة.

أصبح العراق اليوم واحدا من أكثر خمسة بلدان في العالم عرضة لعواقب تغيّر المناخ، بحسب الأمم المتحدة، وذلك مع انتشار الجفاف وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحّر المتسارع.

ومع تراجع الأمطار تأثّر بذلك نهر دجلة، ناهيك عن الآثار السلبية للسدود المبنية في تركيا حيث ينبع النهر. وتبدأ الرحلة العراقية لنهر دجلة في جبال كردستان العراق عند تقاطع العراق وسورية وتركيا، وهنا، يكسب السكان لقمة عيشهم من خلال زراعة البطاطا وتربية الأغنام. وعلى الحدود مع سورية، يقول بيبو حسن دولماسا المتحدّر من قرية زراعية في منطقة فيشخابور «حياتنا تعتمد على دجلة. وعملنا وزراعتنا يعتمدان عليه». ويضيف: «إذا انخفض منسوب المياه، ستتأثر زراعتنا ومنطقتنا بالكامل». ويوضح: «المياه تتناقص يوما بعد يوم.. من وقبل ذلك كانت المياه تتدفق على شكل سيول».

وتتهم السلطات العراقية تركيا بقطع المياه عن طريق احتجازها في السدود التي أنشأتها على المجرى قبل وصوله إلى العراق. وتؤكد الإحصاءات الرسمية ذلك، فمستوى نهر دجلة لدى وصوله من تركيا هذا العام لا يتجاوز 35 في المئة من متوسط الكمية التي تدفقت على العراق خلال المئة عام الماضية.

وكلما ازداد احتجاز المياه، قلّ تدفق النهر الذي يمتدّ على 1500 كيلومتر يجتازها نهر دجلة قبل أن يندمج مع توأمه نهر الفرات ويلتقيا في شط العرب الذي يصب في الخليج.

ويشكّل هذا الملف مصدرا للتوتر.

وتطلب بغداد بانتظام من أنقرة الإفراج عن كميات أكبر من المياه، وردا على ذلك، دعا السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوني في يوليو العراقيين إلى «استخدام المياه المتاحة بفعالية أكبر». وزعم في تغريدة أن «المياه مهدورة على نطاق واسع في العراق».

«سنهاجر»

في بعض الأماكن، يبدو النهر مثل برك ناتجة عن مياه الأمطار، فالتجمعات الصغيرة للمياه في مجرى نهر ديالى هي كل ما تبقى من رافد نهر دجلة في وسط العراق الذي بدونه، لا يمكن زراعة أي شيء في المحافظة. وبسبب الجفاف، خفضت السلطات هذا العام المساحات المزروعة في كل أنحاء البلاد إلى النصف، ونظرا إلى أن لا مياه كافية في ديالى، فلن يكون هناك حصاد.

ويشكو المزارع أبو مهدي (42 عاما) قائلا: «سنضطر إلى التخلي عن الزراعة وبيع ماشيتنا ونرى بعد ذلك إلى أين يمكننا أن نذهب».

ويضيف: «لقد شردتنا الحرب (إيران والعراق في الثمانينات)، والآن سنهاجر بسبب المياه.. بدون الماء، سنصبح نازحين، ولا يمكننا مطلقا العيش في هذه المناطق». وحذّرت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية في يونيو من أن ندرة المياه والتحديات التي تواجه الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، هي من «الدوافع الرئيسية للهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية» في العراق.

وبحلول نهاية مارس 2022، نزحت أكثر من 3300 أسرة بسبب «العوامل المناخية» في عشر مقاطعات من وسط البلاد وجنوبها، وفقا لتقرير نشرته المنظمة الدولية للهجرة في أغسطس.

وهذا الصيف، كان منسوب نهر دجلة منخفضا في بغداد لدرجة أن وكالة الصحافة الفرنسية صوّرت شبانا يلعبون الكرة الطائرة في وسط النهر، وكانت المياه تصل بالكاد إلى مستوى خصورهم.

وتردّ وزارة الموارد المائية ذلك إلى «الرواسب الرملية»، فنظرا إلى أن هذه الرواسب لم تعد تنصرف باتجاه الجنوب بسبب نقص تدفّق المياه، تراكمت في قاع دجلة واختلطت بالمياه المبتذلة، ما أدى إلى صعوبة تدفق مياه النهر.

وفي رأس البيشة. هناك، على حدود العراق وإيران والكويت، حيث يتدفق شط العرب إلى مياه الخليج، يقول الملا عادل الراشد، وهو مزارع نخيل: «انظروا إلى أشجار النخيل هذه، إنها عطشى. تحتاج إلى الماء. هل أرويها بالكوب؟».

ويضيف: «انتهى نهرا دجلة والفرات، فلا توجد مياه عذبة، ولم تعد هناك حياة. النهر أضحى مياه مالحة».

