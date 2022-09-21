فيراتي غادر معسكر إيطاليا

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غادر لاعب وسط باريس سان جرمان، ماركو فيراتي معسكر منتخب إيطاليا، بسبب معاناته من مشكلات بدنية عقب مباراة فريقه أمام ليون الأحد. وكان الاتحاد الإيطالي أعلن رسميًا، أول من أمس إقامة مباراتين وديتين أمام ألبانيا والنمسا في نوفمبر 2022. ولن يشارك «الآتزوري» في نهائيات كأس العالم بقطر، وسيخوض المباراتين خلال فترة التوقف الدولي، حفاظًا على الانسجام بين عناصر الفريق. وكشف مدرب «الآتزوري» روبرتو مانشيني خلال مؤتمر صحافي أول من أمس قبل مواجهتي إنكلترا (على ملعب سان سيرو في ميلانو)، والمجر (على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست) بدوري الأمم الأوروبية أن فيراتي غادر المعسكر، بينما سيتم إعادة تقييم حالات مواطنيه ساندرو تونالي (ميلان)، لورنزو بيليغريني (روما) وماتيو بوليتانو (نابولي). وتعرض فيراتي للإصابة منتصف الشوط الثاني من المباراة ضد ليون لدى كرة مشتركة مع المهاجم موسى ديمبيلي، فخرج وهو يعرج واستبدله مدربه كريستوف غالتييه بنوردي موكييلي. وكان فيراتي توجه إلى إيطاليا للانضمام إلى المنتخب والكشف عن مدى خطورة إصابته لدى الجهاز الطبي للأتزوري، فقرر الأخير بانه ليس متاحا أمام المدرب مانشيني لخوض المباراتين. وأصدر باريس سان جرمان بيانا رسميا أكد فيه «إصابة فيراتي برضوض في ربلة الساق اليسرى. سيخضع للعناية في مقر تدريبات النادي» مشيرا إلى أن الجهاز الطبي لسان جيرمان «يعمل بالتعاون مع الجهاز الطبي للمنتخب الإيطالي». وقال مانشيني «فيراتي غير قادر على اللعب، يعاني من كدمة وسيذهب إلى منزله. أعتقد أن تونالي لا يعاني من مشكلة كبيرة، أما بيليغريني فسيتم تقييمه، وبوليتانو بحالة جيدة نوعا ما». وينتظر أن يتم استدعاء دافيد فراتيسي (ساسولو) لكي يحل مكان فيراتي في تشكيلة المنتخب الإيطالي.

كما كشف مانشيني أيضا عن غياب ليوناردو سبينازولا، بطلب من اللاعب نفسه، لعدم شعوره بالراحة الكاملة ورغبته في التدرب لأسبوعين آخرين لكي يستعيد كامل لياقته، وكذلك لورنزو إنسيني بسبب تعرضه لـ«مشكلة أسرية جادة». ووفقًا لبيان الاتحاد الإيطالي، سيسافر منتخب إيطاليا إلى ملعب طيران ألبانيا في تيرانا لمواجهة ألبانيا الأربعاء 16 نوفمبر، قبل أن يتوجهوا إلى ملعب إرنست هابيل في فيينا لمواجهة النمسا 20 من الشهر ذاته. ومن المقرر أن تلتقي إيطاليا بإنكلترا في سان سيرو بعد غد ، قبل أن تغادر إلى بودابست لمواجهة المجر 26 سبتمبر، بدوري الأمم الأوروبية. جدير بالذكر أن منتخب إيطاليا فشل في التأهل للمونديال الثاني على التوالي، بعد الخسارة أمام مقدونيا بنصف نهائي الملحق النهائي.

