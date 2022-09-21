شكوك حول مشاركة بيل في لقاء بلجيكا

دوليه

يلتقي منتخب ويلز نظيره البلجيكي، غدا ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية. وكشف روبرت بيغ، المدير الفني لمنتخب ويلز، عن موقف قائد الفريق ونجم نادي لوس أنجلوس الأميركي، غاريث بيل، من خوض تلك المباراة. وقال بيغ، في تصريحات نقلها موقع «توك سبورت» البريطاني: «ويصل بيل إلى المعسكر يوم أمس فقط». وأضاف: «هناك الكثير من التخطيط فيما يتعلق بمدى جاهزيته للمباراة الأولى ضد بلجيكا». وأوضح: «لو لم يلحق بالمباراة، سيتعين علينا ترك الأمر لمباراة بولندا، لكن سلامته وصحته هي أهم شيء». وأتم: «نريده في أفضل حالاته، لا نريده متعبا من خوض المباريات والتعرض لخطر الإصابة».

