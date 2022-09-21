ديشامب يستدعي تروفيه

دوليه

قرر مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب، استدعاء أدريان تروفيه بدلا من المصاب لوكا دين، الذي كان يخطط للاعتماد عليه كبديل لثيو هرنانديز المصاب أيضا. وأوضح الاتحاد الفرنسي أمس عبر بيان، أن دين ظهر أول من امس بمركز كليرفونتين الوطني لكرة القدم حيث يعسكر الفريق استعدادا لدوري الأمم الأوروبية. لكن الجهاز الطبي للمنتخب أجرى فحوصات على اللاعب أظهرت أنه لن يستطيع خوض المباراتين المقبلتين للديوك في البطولة بسبب إصابة في الكاحل الأيمن. وسيحل تروفيه لاعب رين بديلا لدين لاعب أستون فيلا، في مواجهتي النمسا غدا والدنمارك الأحد. وكان الاتحاد الفرنسي أعلن أول من أمس عبر بيان إصابة كل من الحارس هوغو لوريس (توتنهام) وثيو هرنانديز (ميلان).

وتم استدعاء ألبا لافو حارس نانت بديلا للوريس، وكان من المنتظر أن يكون دين بديلا لهرنانديز. وتتذيل فرنسا، بطلة العالم في 2018، المجموعة الأولى من دوري الأمم بنقطتين فقط خلف كل من الدنمارك وكرواتيا والنمسا، لذا تحتاج لحصد النقاط كي تحافظ على آمالها في التتويج بالبطولة التي تحمل لقبها أيضا.

