هنريكس يعوّض غياب رويس

دوليه

انضم بنيامين هنريكس، لاعب لايبزيغ، لقائمة منتخب ألمانيا، بدلا من النجم المصاب ماركو رويس. ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة المجر وإنكلترا، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة. وتعرض رويس لإصابة في الكاحل، خلال فوز فريقه بوروسيا دورتموند 1-0 على ضيفه شالكه السبت. وقرر هانز فليك، مدرب منتخب ألمانيا، تعزيز الدفاع بلاعب آخر، في ظل الخيارات الكافية التي يمتلكها في الهجوم لتعويض غياب رويس.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني، في جدول ترتيب مجموعته بدوري الأمم، برصيد 6 نقاط، عقب خوضه مبارياته الأربع الأولى، متأخرا بفارق نقطة خلف منتخب المجر (المتصدر). يذكر أن رويس غاب عن المنتخب الألماني، في العديد من البطولات المهمة، وأثيرت تكهنات حول احتمال ابتعاده عن مونديال 2022، بعد إصابته الأخيرة. لكن سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند، شدد على أن اللاعب سيكون لائقا للمشاركة في المباريات، خلال فترة تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع.

