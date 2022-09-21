ماتيوس ينصح ناغلسمان

دوليه

علق لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ، على الوضع الراهن للفريق البافاري، موجها بعض النصائح للمدرب الشاب غوليان ناغلسمان.

وفشل حامل لقب البوندسليغا في تحقيق الفوز بآخر 4 جولات، حيث تعادل في 3 مباريات متتالية قبل الخسارة هذا الأسبوع على يد أوغسبورغ (0-1). وكتب ماتيوس عبر مقاله بشبكة «سكاي سبورتس»: «ناغلسمان سيواصل التفكير كثيرا خلال فترة التوقف الدولي، وسيحلل أداء فريقه مرارا، وهو ما أعلنه بالفعل في آخر مؤتمر صحافي له».

وشدد ماتيوس على تمسكه بموقفه السابق بأن موسم بايرن سيكون ناجحا تحت قيادة ناغلسمان، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمالية استهتار لاعبي الفريق بعد المدح الزائد لهم في مستهل الموسم، مما أفقدهم تركيزهم.

ودعا ماتيوس مدرب بايرن الحالي للسير على خطى سلفه هانز فليك، قائلا «يجب أن يحدد 13 أو 14 لاعبا لبناء الفريق حولهم في غضون أسبوعين».

وأردف «أعتقد أن مولر، موسيالا، كيميتش، غوريتسكا، بافارد، نوير، ديفيز وأوباميكانو حجزوا أماكنهم، وعلى ناغلسمان التفكير بعناية فيمن هو قادر على تقديم أقصى ما لديه كل مباراة، ومن يقدر فقط على البزوغ خلال 30، 40 أو 50 دقيقة فقط».

