لياو يطالب ميلان بحسم مستقبله

دوليه

طلب البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، حسم مستقبله مع الفريق قبل كأس العالم المقبلة في قطر 2022. وينتهي عقد لياو مع ميلان في صيف 2024، ورفض اللاعب البرتغالي كل عروض التجديد حتى الآن. ووفقًا لصحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن لياو في عجلة من أمره للتوقيع على عقد جديد مع ميلان قبل مونديال قطر، من أجل التركيز بشكل كامل على أدائه فقط. وأشارت إلى أن لياو يفضل البقاء في ميلان، رغم أن تشلسي لم يستسلم بعد في محاولات التعاقد معه. وكشفت أن لياو يطلب راتبا يصل إلى 7 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى مشاركة ميلان في الغرامة الموقعة على اللاعب البرتغالي من قبل سبورتنغ لشبونة.

