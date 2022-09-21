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دوليه

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إسبانيا بدأت معسكرها


بدأ المنتخب الإسباني معسكره في مدينة كرة القدم الذي انضم إليه كل من نيكو ويليامز وبورخا إيغليسياس لأول مرة، استعدادا لخوض مواجهتين في دوري الأمم. واستقبل مدرب المنتخب لويس إنريكي اللاعبين بمودة كبيرة في المعسكر قبل السفر بعد غد إلى مدينة سرقسطة لخوض مواجهة سويسرا في دوري الأمم. وتلعب إسبانيا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري أمام سويسرا في سرقسطة، ويوم الثلاثاء 27 مع البرتغال في براغا.
وبمجرد وصول نيكو وبورخا إغليسياس شاركا في جلسة تصوير بقميص المنتخب، لأنهما اللاعبان الوحيدان من ضمن من انضموا إلى المعسكر، الذين لم تكن لديهم أي صور أو مقاطع بقميص المنتخب.


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