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دوليه

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بيدري سعيد بالعودة إلى المنتخب


أعرب بيدري لاعب وسط برشلونة، عن سعادته بالعودة لصفوف المنتخب الإسباني، لخوض مواجهتي سويسرا والبرتغال بدوري الأمم الأوروبية. وتلعب إسبانيا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري أمام سويسرا في سرقسطة، ويوم 27 مع البرتغال في براغا.
وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «أردت حقا العودة للمنتخب، ومن الرائع دائما أن أمثل إسبانيا، وأسعى لتقديم أفضل ما لدي».
وأضاف: «تركيزنا الأول على دوري الأمم، فالهدف هو التواجد في المرحلة الأخيرة من المسابقة، دون النظر بعيدا لكأس العالم الذي بات قاب قوسين أو أدنى».
وأتم: «من المهم بالنسبة لنا الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة، لمحاولة الفوز في كلتا المباراتين ومواصلة التسجيل».


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