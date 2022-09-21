سواريز يغادر فريقه نهاية الشهر المقبل

دوليه

سيغادر مهاجم منتخب أوروغواي المخضرم لويس سواريز فريقه ناسيونال المحلي بنهاية الموسم الكروي في بلاده نهاية شهر تشرين أكتوبر المقبل. وسيكون سواريز (35 عاماً) لاعب أياكس الهولندي وليفربول الإنكليزي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، متاحاً للانتقال إلى فريق آخر في صفقة مجانية. وكان سواريز انتقل إلى ناسيونال النادي الذي شهد انطلاق مسيرته الكروية، هذا الصيف، بعد 16 عاماً من مغادرته. وقال رئيس ناسيونال خوسيه فوينتيس: «حالما ينتهي الموسم (في أوروغواي)، سيغادر سواريز. هذا ما اتفقنا عليه. أقول هذا الأمر لكي أضع حداً لأي توقعات خاطئة. لقد بذل جهودا كبيرة للمجيء الى هنا. سواريز سيرحل». وينتهي الموسم في الدوري الأوروغوياني في 31 اكتوبر أي قبل 20 يوماً من انطلاق مونديال قطر حيث سيكون سواريس ضمن تشكيلة أوروغواي في العرس الكروي علماً بأنه أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده برصيد 68 هدفا في 132 مباراة خاضها على الصعيد الدولي.