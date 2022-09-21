قرار صائب.. وعلامة استفهام؟

محلية

تابعت ما دار في لقاء هيئة الرياضة بممثلي الاندية الرياضية بشأن موعد الانتخابات وتعديل النظام الاساسي للاندية.. حيث جاء قرار الاندية بتأجيل التعديلات الى ما بعد الانتخابات التي ستقام في 12 يناير 2023...إلخ قرار صائب للاندية (اول مرة يتفقون على شيء صحيح) لان بالمفهوم البسيط ان هناك مجلس ادارة جديداً سيتشكل بعد اربعة شهور وسيكون هو من يدير النادي لمدة اربع سنوات قادمة فمن الافضل ان يترك الامر لهم و للجمعية العمومية في تحديد الموافقة او من عدمه لهذه التعديلات.. إلخ، ولكن ليعلم الاخ محمود ابل مدير الهيئة بالوكالة بأن هذه التعديلات ليست ملزمة للاندية بناء على ما جاء بقانون الرياضة الاخير؟ وهذه علامة استفهام كبيرة في ان توافق بعض الاندية و ترفض الاخرى هذه التعديلات..! فما سيكون موقف الهيئة من ذلك ؟ اذا فالاصل هو القانون الذي يجب ان يعدل بالتعاون مع الاندية فالنظام الاساسي ليس اقوى من القانون اذا ما اتفق عليه من غير « شوشرة» اي من غير مشاكل مع الاندية و اللجنة الاولمبية الدولية (الايقاف الرياضي)... اعتقد مفهوم.

والامر الآخر برأيي الشخصي هو تأجيل اي تعديل او تغير او اصدار قرارت مصيرية في الشأن الرياضي و الشبابي الى ما بعد تشكيل الوزارة الجديدة بعد شهر تقريبا فقد سمعنا بأن هناك تعديلات في الهيئات و الوزارات و دمج بعضها و الغاء بعضها الآخر بما يتناسق مع برنامج او سياسة الحكومة الجديدة. واتمنى ان تكون سياسة دولة و ليس سياسة وزير او مسؤول معين لمدة محددة فسياسة الدولة هي من تحكم على قرارات الوزير القادم.. فأرجو عدم الاستعجال في هذه التعديلات وان كنت تابعت ما قام به النادي العربي من تعديلات شرعية ايجابية حسب بنود القانون و النظام الاساسي كان يجب على الاخ المدير عرضها في الاجتماع لان ما تم تعديله يعتبر سبقا ناجحا للقلعة الخضراء والتي ارجو ان تأخذ اجراءاتها القانونية و لا ندخل في مشاكل لا تحدث من ناس خبرة في الرياضة الاهلية.. اعتقد أن الامر واضح.. والله من وراء القصد.

