4 مباريات في كأس «زين» اليوم

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تشهد المجموعة الأولى من بطولة كأس «زين» التنشيطية 4 لقاءات ضمن الجولة الأولى لهذه المجموعة، ويقام لقاءان في الساعة 06:15 مساءً فيلعب الكويت مع اليرموك على ستاد الصداقة والسلام، والسالمية مع برقان على ستاد محمد الحمد. وفي الساعة 08:35 مساءً يلعب القادسية مع الفحيحيل على ستاد عبدالله الخليفة، وكاظمة مع خيطان على ستاد ثامر. وتقام هذه البطولة خلال فترة التوقف الدولي، ومن المتوقع أن تستغلها الأندية لتجربة اللاعبين الذي لم يشاركوا مع الفريق خلال مسابقتي الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، علماً بان النسخة الماضية أقيمت تحت اسم «كأس الاتحاد» وتوج بها النصر بعد فوزه على العربي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

ورغم أن البطولة تنشيطية إلا أن مباراة القادسية مع الفحيحيل تحظى بأهمية كبيرة لجماهير الأصفر بعد استقالة المدرب ناصر الشطي وإسناد المهمة مؤقتاً لمساعده صالح الشيخ. وظهر الأصفر بصورة غير مقنعة بالمرة بعد أن حقق انتصارين «متواضعين» في أول جولتين على الساحل 3-2 وعلى الفحيحيل 1-0، ثم خسر مرتين أمام كاظمة 1-3 وأمام الجهراء بالنتيجة ذاتها. في المقابل، كانت مسيرة الفحيحيل في الدوري معاكسة تماماً للقادسية، فالأحمر خسر أول مباراتين أمام كاظمة 0-3، وأمام القادسية نفسه 0-1، قبل أن يحقق انتصارين ثمينين بقيادة مدربه السوري فراس الخطيب على النصر 3-1 وعلى السالمية 3-1.

أما الكويت الذي يلتقي اليرموك متصدر الدرجة الأولى، فمن المتوقع أن يستغل المباراة لإشراك اللاعبين الذي لم يلعبوا مع الفريق في الجولات الأربعة من الدوري، خصوصا أن الأبيض يضم في قائمته أسماء مميزة عدة من الشباب.

وكذلك الحال بالنسبة لكاظمة الذي ظهر بصورة مميزة في الدوري وحافظ على صدارته دون خسارة، ولا شك أن المدرب الصربي زيلكو ماركوف سيمنح الفرصة للبدلاء من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم بعد العودة من التوقف.

من جهته، يبدو المخضرم محمد إبراهيم مدرب السالمية مطالباً باستثمار هذا التوقف لمعالجة وضع الفريق بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها أمام الفحيحيل في الجولة الرابعة من الدوري.

