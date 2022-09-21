مدرب «أزرق الصالات»: هدفنا تجاوز دور المجموعات 

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رفعت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2022 من وتيرة استعداداتها لاستضافة البطولة القارية على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقة في منطقة صباح السالم خلال الفترة من 27 سبتمبر الحالي حتى 8 أكتوبر المقبل.

واطمأن نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الادارية والفنية، رئيس اللجنة المنظمة المحلية للبطولة هايف المطيري على سير الاستعدادات الأخيرة خلال الزيارة التفقدية التي قام بها أول من أمس للصالة التي ستستضيف منافسات البطولة برفقة أمين عام اتحاد الكرة، مدير البطولة صلاح القناعي.

وحرص المطيري والقناعي على حضور بروفات حفل افتتاح البطولة، وزيارة المركز الإعلامي وقاعة المؤمرات للتأكد من كل الأمور المتعلقة بهذا الجانب من أجل الظهور بالصورة اللائقة والمعتادة للمناسبات الرياضية التي تستضيفها الكويت.

وتواصل اللجنة المنظمة وضع اللمسات الأخيرة مع توافد المنتخبات المشاركة، حيث تصل اليوم الأربعاء بعثة المنتخب الاندونيسي بوفد يضم 14 لاعباً تم الاعلان عنهم أول من أمس.

ويؤكد مسؤولو المنتخب الاندونيسي، حسب وسائل اعلام بلدهم، أن طموحهم سيكون كبيرا في الوصول للادوار المتقدمة.

ويحتل المنتخب الاندونيسي المرتبة السادسة في آخر تصنيف لمنتخبات قارة آسيا، متقدماً بفارق مرتبتين عن المنتخب الكويتي. وتلعب أندونيسيا ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات إيران ولبنان والصين تايبيه.

من جهته، أكد مدرب «أزرق الصالات» البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، أن الهدف الأول للمنتخب سيكون تجاوز دور المجموعات والوصول للدور ربع النهائي من كأس آسيا.

وأضاف «كاكاو» أن الأزرق وقع في مجموعة صعبة للغاية، وهي المجموعة الأولى الى جانب منتخبات عمان والعراق وتايلند، وجميع هذه المنتخبات ليست سهلة «وسنكون مطالبين بخوض 3 مباريات من المستوى العالي وعلينا التحضير لها بصورة ممتازة».

وأشار «كاكاو» إلى أن تحضيرات «الأزرق» للبطولة القارية كانت مميزة من حيث نوعية المباريات التجريبية، بمواجهة أوزبكستان مرتين في الكويت وكذلك الأمر مع المجر في بودابست وكانت هذه المباريات الاربع مفيدة جداً للجهاز الفني وللاعبين، قبل أن يتوجه المنتخب الى اسبانيا لاقامة معسكر تدريبي ممتاز من ناحية الفندق وصالة التدريب ونوعية الفرق التي واجهها والتي يمتلك بعضها تاريخاً وبطولات في لعبة كرة الصالات بخلاف امتلاكهم للاعبين دوليين في منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

وأوضح «كاكاو» أن المنتخب سيخوض المباريات بستة لاعبين، خمسة في الملعب حسب القانون، واللاعب السادس سيكون الجمهور الكبير المتوقع له أن يزحف بقوة لصالة الشيخ سعد العبد الله بمنطقة صباح السالم لمؤازرة وتحفيز لاعبي «الأزرق».

