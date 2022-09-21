تعاون بين «الترايثلون» و«التربية»

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ناقش الاتحاد والنادي الكويتي للترايثلون مع الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد (رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي)، تدشين برنامج مشترك لنشر رياضة الترايثلون في مدارس وزارة التربية.ومثل الاتحاد في هذا الاجتماع، رئيس مجلس الإدارة راشد الكندري وأمين الصندوق سعد العلي والمدير العام رابعة الهاجري.من جانبه، أكد الكندري، ان الاجتماع كان مثمرا حيث تبادل اتحاد الترايثلون والوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية، الأفكار والطرق التي من شأنها نشر رياضة الترايثلون بين الطلبة خاصة صغار السن، والذين من الممكن ان يخرج منهم عدد كبير من الأبطال مستقبلا لتمثيل الكويت في الاستحقاقات الخارجية. وأضاف: «سيتم توقيع بروتوكول اتفاقية تعاون بين اتحاد الترايثلون ووزارة التربية في حال وصلت الموافقة النهائية من قبل الوزارة، يتم بموجبها إرسال مدربين وحكام من الاتحاد إلى المدارس لنشر رياضة الترايثلون للطلبة والطالبات، حيث وصلنا معهم لمرحلة متقدمة ولمسنا تعاونا كبيرا من قبل فيصل المقصيد، وسيتم ذلك من خلال الترتيب مع التوجيه العام للتربية البدنية تخصيص أيام معينة لزيارة المدارس بجميع المحافظات».وأكمل الكندري: «سيكون هناك أيضا تعاون بين اتحاد الترايثلون والاتحاد المدرسي الرياضي لتنظيم البطولات والمسابقات الخاصة للاطفال او للاعبي الاتحاد المدرسي، مع توفير أحد أحواض السباحة من قبل وزارة التربية لتدريب اللاعبين بعد الدوام الرسمي.»،مشيرا الى ان هذا الامر، سيتم بصورة رسمية في حال وصلت الموافقات والاعتمادات وسيتم الاعلان عنها في الإعلام بالوقت المناسب.

