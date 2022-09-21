ورشة عمل للتصوير الرقمي في «الأولمبية»

محلية

نظمت لجنة الاعلام الرياضي في اللجنة الاولمبية الكويتية ورشة عمل «التصوير الرياضي الرقمي» على مسرح اللجنة في مدينة جابر الاحمد، وأقيمت الورشة على مدى يومين وقدمها المصور خليل ندوم والمصور المساند عبدالعزيز كنعان.من جانبه قال رئيس لجنة الاعلام الرياضي سطام السهلي، إن ورشة العمل والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين، وبمشاركة 34 مصورا، تهدف إلى زيادة خبرات المصورين، لما لهم من دور مؤثر وفعال، مشيرا الى أن الاعلام الرياضي بشكل عام، شريك أساسي في نجاح البطولات. وذكر ان اللجنة الأولمبية وقيادتها، تولي الاعلام الرياضي اهتماما كبيرا، وتحرص على أن يكون هناك المام كامل باللوائح والنظم.وثمن السهلي دور المصورين خليل ندوم، وعبد العزيز كنعان، لجهدهما الكبير خلال ورشة العمل، معربا عن أمله في ان تكون قد حققت الاستفادة المرجوة للزملاء في الاعلام الرياضي.

