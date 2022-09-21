الشاهين كرَّم «شباب اليد»

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كرم رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين منتخب كرة اليد للشباب بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم. واشاد الشاهين خلال حفل التكريم الذي اقيم في ديوانه، بعمل اتحاد اليد وجهوده الواضحة في تطوير مستوى اللعبة بصورة عامة. وقدم منتخب الشباب بجهازيه الإداري والفني ومجلس الإدارة ممثلاً بأمين السر قايد العدواني درعاً تذكارياً عبارة عن قميص الأزرق يحمل تواقيع اللاعبين تعبيراً عن امتنانهم للدعم الكبير المقدم من الشاهين طوال التصفيات الآسيوية. وتقدم العدواني بجزيل الشكر والامتنان للشاهين على البادرة الطيبة التي نالت استحسان اللاعبين ومحبي كرة اليد، وقال: «التعاون الرياضي بين المؤسسات الرياضية يجب ان يكون بهذه الطريقة التي تبعث على الفخر خصوصا أنها مبادرة لم يسبقه إليها أحد في تكريم اتحاد كرة القدم لمنتخب الشباب لكرة اليد».