أبل: نسعى لتطبيق التفرغ الموسمي

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ذكر مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل أن الهيئة تسعى إلى تطبيق منح التفرغ الموسمي خلال فترة إقامة الاستحقاقات المحلية، جاء ذلك خلال اجتماع أبل مع عدد من مسؤولي الاتحادات المحلية لمناقشة ومتابعة اللوائح المنظمة لتطبيق التفرغ للألعاب الجماعية والألعاب الفردية، وقال ابل: «سيشمل قرار التفرغ الموسمي بالنسبة للألعاب الجماعية 25 لاعباً لكرة القدم من كل ناد، مقابل 18 لاعباً في فرق كرة اليد و16 لاعبا للطائرة والسلة وكرة الصالات، و14 لاعباً في كرة الماء، مع عدد 2 إداريين و2 فنيين وهو عدد ثابت في جميع الألعاب الستة».وأضاف: «بالنسبة للألعاب الفردية فيما يخص اللجنة الأولمبية 60 لاعبا كحد أقصى والبارالمبية 40 لاعبا والاتحادات الرياضية 15 لاعبا والأندية الرياضية المتخصصة 10 لاعبين ونادي الرماية بحد أقصى 20 لاعبا». وتمنى أبل تعاون جميع الجهات لرفع هذا المشروع الوطني والذي سيسهم حتما في ارتقاء المستوى الفني والبدني للاعب الرياضي والذي سينعكس على تحقيق النتائج المرجوة من خلال توسيع المساحة التدريبية للفترتين الصباحية والمسائية.