الأصفر بطل «طائرة الناشئين الودية»

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توج القادسية بلقب بطولة الناشئين الودية للكرة الطائرة التي نظمها نادي الكويت أول من أمس على صالة النادي بتحقيقه 9 نقاط، فيما حل اليرموك ثانيا برصيد 6 نقاط والكويت ثالثا برصيد 3 نقاط وجاء الصليبخات في المركز الأخير دون رصيد. وجاءت نتائج البطولة عل النحو التالي فوز الكويت على الصليبخات 2-0، وفوز القادسية على اليرموك 2-1 وفوز القادسية على الصليبخات 2-0 وفوز اليرموك على الكويت 2 -1 وفوز القادسية على الكويت 2-1.من جانبه أكد مدرب الكويت عبدالرحمن الرفاعي أن جميع اللاعبين استفادوا من المشاركة في المباريات الودية مشيراً إلى أن الهدف من البطولة هو اعتياد اللاعبين على المباريات والمنافسة مبكراً وقبل بداية البطولات الرسمية.