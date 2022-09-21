وزراء الخارجية الخليجيون عقدوا «المشترك» مع الصين

وطن النهار

شارك وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين الخليجي والصيني وبحث آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بينهما كما استعرض المشاركون في الاجتماع التطورات الراهنة على الصعيد الدولي.

واستقبل وزير الخارجية في مبنى وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى وزير الخارجية مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص الى اليمن تيم ليندركنغ.

وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد الشيخ د. أحمد الناصر موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي في دعم جميع المساعي للوصول إلى حل سياسي من شأنه أن يعيد الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

كما جدد ترحيب دولة الكويت بالهدنة وتمديدها والذي توصلت إليه الأطراف اليمنية بدعم الأطراف الإقليمية والدولية ضمن المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مارس 2021 آملا بأن تستمر هذه الهدنة حفاظا على الاستقرار الذي ساد اليمن خلال الفترة الماضية.

هذا وثمن وزير الخارجية الجهود التي يبذلها مبعوث الولايات المتحدة الأميركية في هذا الإطار. من جهته قدم المبعوث الخاص شرحا عن زياراته الأخيرة للمنطقة والمستجدات الخاصة باليمن.

واستقبل وزير الخارجية المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة (يونيسف) كاثرين راسل. واستقبل وزير الخارجية بمبنى وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزير الخارجية بالوكالة في جمهورية بلغاريا الصديقة نيكولاي ميلكوف وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

