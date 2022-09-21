«الاستئناف»: إحالة الدفع بـ «المسيء» إلى المحكمة الدستورية

وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف الادارية برئاسة المستشار عادل الكندري في دعوى شطب المرشحين لانتخابات مجلس الامة 2022، بالغاء حكم محكمة اول درجة والغاء قرار وزارة الداخلية بشطب كل من محمد الجويهل وهاني حسين ومبارك العتيبي، فيما قضت المحكمة بوقف القرار الصادر من وزارة الداخلية بشطب كل من انور الفكر وعبدالله البرغش وعايض أبوخوصة ونايف المرداس، واحالت الدفع بعدم دستورية قانون المسيء إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطبيقة بأثر رجعي على المواطن في قضايا شطب المرشحين.

فيما أيدت حكم الدرجة الاولى بتأييد شطب مرشح الدائرة الرابعة مشعل القريفة.

في حين قامت الحكومة متمثله بادارة الفتوى والتشريع بتقديم طعون على الاحكام أمام محكمة التمييز مطالبة بالغاء حكم عودة المرشحين الى قوائم المرشحين لانتخابات امة 2022.

وكانت ‏المحكمة الادارية قد قضت برفض الدعاوى المرفوعة من المرشحين عبدالله البرغش وخالد شخير وعايض أبوخوصة ومساعد القريفة ومحمد الجويهل وهاني حسين وأنور الفكر ومبارك العتيبي بإلغاء قرارات شطبهم من كشوف المرشحين للانتخابات.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية متمثله في «إدارة شؤون الانتخابات» قد ابلغت عدداً من المرشحين بقرار شطبهم من الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022، المقررة في 29 سبتمبر الحالي.

وكانت «إدارة شؤون الانتخابات» التابعة لوزارة الداخلية اغلقت، باب استقبال طلبات الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة، على 376 مرشحاً، بينهم 27 امرأة، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس، وقد جاء قرار الشطب من كشوفات المرشحين، بعد

رفع لجنة فحص طلبات الترشح، تقريرها إلى وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بأسماء من لا تنطبق عليهم الشروط التي ينص عليها القانون.

