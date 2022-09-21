السعدون: «قانون المسيء» عزل سياسي أبدي غير جائز

وطن النهار

طالب رئيس مجلس الامة الاسبق ومرشح الدائرة الثالثة احمد السعدون من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح نزع فتيل الازمة التي قد تتشكل بسبب استمرار موضوع العفو دون حل كي لا يكون هذا الموضوع عرضة للتكسب من قبل البعض في مصالح مجموعة من الاخوة والاخوات داخل وخارج الكويت صدرت عليهم احكام بسبب رأي سواء من هم في السجون او مهجرين في الخارج، قائلا عليك ان تسعى لتحقق الاوامر التي اصدرها صاحب السمو بشأن العفو عن ابنائه وبناته، وهي كلمة موجهة لك واطلب منك ذلك وانا اعلم ان هذا امر لا تملكه لكن نعلم تماما ان هناك امرا سابقا صادرا من سمو الامير بخصوص العفو وباعتقادي ان بامكانه التحرك في هذا الشأن ونتمنى ان تسعى.

وتحدث السعدون في ندوة بعنوان «اولويات المرحلة» عن اننا في مرحلة جديدة تغير فيها الشكل والنهج بدليل مغايرة تماما عما كانت عليه كل محاولات المعارضة منذ المجلس الاول حيث تصطدم بتوجهات مغايرة ابسط ما يمكن ان يقال فيها انها لا تؤمن بحق الناس في المشاركة ولا تؤمن بالحياة النيابية، وما جاء من خطاب سمو الامير اذ كان خطاباً لا مثيل له ولا يمكن ان يشبه الا بخطوات ابو الدستور الشيخ عبدالله السالم الذي انعكس على الجلسة الاولى للمجلس التأسيسي بصدور بيان من 14 وزيراً جلهم من ابناء الاسرة الحاكمة وقالوا اننا نترك وضع الدستور للاعضاء المنتخبين وقررنا الامتناع عند التصويت على الدستور، لذلك نحن امام مسيرة جديدة تؤكد وجود نهج جديد وعلى سبيل المثال جدية ملاحقة الفرعيات ومحاربة شراء الاصوات، محذرا من محاولات الاطراف الفاسدة لترديد فكرة فلان ناجح من اجل دعم اطرافهم والتأثير على اختيارات الناس.

واشار السعدون الى ان الاولويات لم تتغير من سنة 1986 حين قدمت الحكومة بالخطة الخمسية، ولا يمكن ان تتجاهل الاولويات ما صدر من مجلس 2013 السيئ من قوانين مقيدة للحريات واسوأها يمكن غير البصمة الوراثية الذي الغته المحكمة الدستورية هو قانون المسيء ونشهد الان شطب بعض المرشحين بذريعة انطباق القانون عليهم وهو قانون لا مثيل له ولا في اثر الدول القمعية وبالتالي يجب ان يلغى ببدايات المجلس لانه يفرض عزل سياسي ابدي على الافراد وهذا لا يجوز بكل المقاييس.

وقال السعدون ان التوظيف والرعاية السكنية والتعليم بمستواه وحق الناس فيه والرعاية الصحية والتركيبة السكانية كلها اولويات قائمة حتى اليوم منذ عام 1986، مستذكرا ان في شق التركيبة السكانية ما كانت تقوله الحكومة بانها ستعمل على ان تصل في التركيبة السكانية الى ان تصل الى نقطة التعادل 50% لكل من المواطنين والمقيمين، وكانوا يريدون الوصول الى 50% مواطنين من نسبة كان يحتلها المواطنين وهي 40،02% كما كانوا يقولون بالاحصاء العام لسنة 1985 ثم اتضح ان هذا كلام غير صحيح بكل اسف وان الكويتيين كانوا في ذاك الوقت 27،08% وبعد اربع سنوات اعلنت رسميا ان النسبة الصحيحة هي الاخيرة ولكن لم يصححوا ذلك في الجداول الاحصائية، ومن يقرأ الان المجموعة الاحصائية الرسمية لسنة 1985 والسنوات الاربعة التالية سيجد ان عدد الكويتيين في عام 1985 هو 681 الف و288 وفي 1991/1990 بوقت الاحتلال والتحرير نزل هذا العدد بقدرة قادر الى 470 الفاً و473 ما يعني ان الحكومة كانت تقدم بيانات بكل اسف مزورة، وانا قلت هذا الكويت في سؤال برلماني بعد الغزو لوزير التخطيط «وعدلوها بعدين» واودع سجلنا المدني في الامم المتحدة وجزاه الله خيرا من اخرجه من الكويت ولا يزال مسجلا هناك.

وقال السعدون: ان الاولويات تتعلق بالحلول المتمثلة بمجموعة من القوانين التي صدرت في فترات سابقة وتتعلق بالاسكان وللاسف هذه القوانين الغيت وفي قوانين جمدت بكل اسف واوقفت بسبب وجود اطراف غير راغبة بما ورد في الخطة الخمسية او في القوانين الاسكانية وغيرها، وهذه الخطة الخمسية لما اتوا بعرضها في 2010 قلنا لهم في غاية وضوح اذا انتم تريدون الحصول من المجلس على تفويض تشريعي لتتصرفوا مثل ما تبون لاعطائه للخمسة او الرهط التسعة في الكويت «لا هذا ما يصير» القانون ما دام يتعلق بالخطة الانمائية وما دام المصروفات على الخطة ستكون من اموال عامة فيجب ان تستفيد الدولة والناس من خلال شبكة امان وضمان ووافقوا واعدت الخطة، وان كل المشروعات القائدة او الاستراتيجية في خطة التنمية يفترض ينص القانون ان تؤسس لها شركات تطرح اسهمها وتعمل الدولة على دراسة جدوى اي مشروع لا طرف اخر، وعلى تحديد رأسمال وضمان العائد لاننا في النهاية لا نريد الشركات التي نطرح لها ايضا ان تخسر وان يكون السماح للاستثمار للشركات المطروحة في سوق الكويت للاوراق المالية او الشركات التي تؤهلها الدولة وتكون متخصصة بس بشرط دون وكلاء، ومرت ايام دون تنفيذ القانون وفي 2011 تقدم الاخ عبدالرحمن العنجري معي شخصيا باستجواب لرئيس مجلس الوزراء بسبب عدم تنفيذ اي شركة من الشركات المدرجة في خطة التنمية، وهذا الاستجواب الغي حيث تم التصويت عليه وابطل.

وسرد السعدون معطيات تعطيل التنمية بقوله: في مجلس 2013 وفي سنة 2016 تحديدا وباعتراف رسمي بتقرير صادر من اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة وضعوا 540 مشروع الانجاز فيهم صفر «هذا كله ليش.. في اطراف قالوها بصريح العبارة.. وهذا كلام قيل بعدما جرى صراع رهيب على تأسيس شركة الاتصالات الثالثة، كانوا ما يبونها ويقولون انها تؤثر على الشركات الموجودة وانها ستخسر الناس، وكان يفترض ان تكون هذه الشركة الثالثة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ورفضوا بعد الضغط عليهم»، لكن لما اصرينا وصدر القانون على ان تطرح في سوق الكويت للاوراق المالية في المزاد العلني وعلى يسمح للشركات المتخصصة المدرجة في السوق دون وكيل ومن غير شريك استراتيجي و50% للمواطنين فطرحت وصعقوا لما طرحت كان رأسمال الشركة 50 مليوناً وقيمة السهم 100 فلس و3 فلوس مصاريف للتأسيس وبيع السهم في يوم واحد رغم ان المزاد تم بمظروف وليس بطريقة العلن كما نص القانون واشترته شركة STC بدينار و913 فلساً للسهم بنسبة 24% من الاسهم و26% دفعتها الحكومة بمؤسساتها المستثمرة فاصبحت برأسمال 248 مليوناً.

وبين السعدون: بعد ذلك تدخلت الاطراف المتنفذة ويمكن ان نسميها الفاسدة في الكويت بشكل واضح واتخذوا قرار ما في شركة بعد هذه تمشي، والى اليوم ما صارت شركات بهذا الشكل وان انشأت شركات أخيراً لكن صارت بشكل مختلف وعدلوا قوانين الشركات وطرحوها بشكل مختلف، واعتقد ان المرحلة القادمة في ظل اوضاع مختلفة وحكومة اتصور انها قادمة للاصلاح حتى الان واتخذت خطوات لم تتخذ سابقا ابدا استنادا الى الخطاب التاريخي لسمو الامير بشأن الدستور والانتخابات العامة وداخل المجلس وحق الناس، ولما اتخذت الحكومة خطوتي فسح المجال وتسهيل امور الناس بالغاء الواسطة عن طريق النواب والمرشحين ولما الغوا الجداول، وانا قلت كلمتي الصريحة بان الحكومة قامت بكل ما عليها لتسهيل طريق المواطنين، والان المسؤولية على الناس.

واشاد السعدون بما قام به الشعب الكويتي في 5 ديسمبر 2020 لما تنادى الى صناديق الاقتراع واستطاع ان يغير المعادلة واتى بمجموعة خيرة من النواب بالدفاع عن الدستور ومحاولة الغاء القوانين السيئة التي صدرت في فترة السنوات العشر الماضية وخاصة في اسوأ مجلس مر على الحياة النيابية في دولة الكويت وهو مجلس 2013، حيث تصدى الاخوة النواب لخطوات رئيس مجلس الوزراء بتحصين نفسه من الاستجوابات المقمة والمزمع تقديمها ورفضوا هذا الطلب واصروا على عدم استمرار انعقاد الجلسات الا بصعود رئيس الحكومة المنصة، داعيا الناس للاستفادة من نموذج حسن الاختيار لانتخابات 2020 وتناصح افراد المجتمع لاختيار الانسب بمختلف الدوائر للاتيان بأغلبية مهمتهم معالجة القضايا التي علقت او جمدت او الغيت والغاء كل ما يقيد الحريات العامة حتى لا يبقى سجين راي ولا مهجر ولا ملاحقات لمن يكتب رايه. وسجل السعدون الثناء لمن اعتصموا يوم 14 يونيو 2022 من النواب الذين اتخذوا اجراءات وضعت رئيس الحكومة بالموقف الصحيح اي لا يمكن ان تستمر في مخالفة الدستور، وكذلك ما اتخذه الاخوة النواب في المجالس السابقة من بيان وتواصل مع المعتصمين لمؤازرتهم ودعمهم وحددنا الاعتصامات التضامنية في الدواوين، حتى اتى الاعلان عن خطاب سمو ولي العهد نيابة عن سمو الامير الذي استمعنا له وقرأناه وعلقنا عليه بأنه فارقا بكل المقاييس وخارطة طريق لانه ابتدأ بأن الدستور في حرز مكنون، وعدم التدخل في الانتخابات ولا انتخابات الرئاسة ولا انتخابات اللجان ليبقى المجلس سيد قراراته، ثم العلامة الفارقة بقول سموه اننا مضطرون لحل المجلس بناء على مطالباتكم استنادا للمادة 107 من الدستور، ناشد الناس بحسن الاختيار وتصحيح المسار.

