الدقباسي: تشكيل كتلة برلمانية عاقلة تحمي الحقوق وتوقف الانحراف

وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب الاسبق علي الدقباسي ان التعاون بين الحكومة والبرلمان امر ضروري لا مفر منه، ويجب التوافق على اجندة وطنية بدعم اغلبية نيابية حتى يتم انجاز قوانين لصالح المواطنين.

ولفت الدقباسي -خلال ندوة انتخابية بعنوان «حتى لا نعود إلى المربع الاول»- إلى ان «العمل البرلماني من دون انجاز قوانين سيكون مجرد كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، لاننا سئمنا الخطب الرنانة دون تحقيق فائدة للوطن والمواطنين».

وقال الدقباسي: لدينا قوانين مهمة مازالت متعطلة ويئن منها المواطن الكويتي مثل القضية الاسكانية والتعليم والرعاية الصحية والمتقاعدين والبطالة وأيضا قضية البدون التي لا يمكن ان نقبل بان تستمر معاناتهم الانسانية بهذا الوضع.

وأضاف الدقباسي: «أنا حين أدعم وزيرا يعمل بإخلاص للكويت وأهلها فإنني أدعم وأساند جهارا نهارا وليس «تحت الطاولة» وأي وزير يقدم مصلحة الكويت وأهلها فأنا معه، وإن قصر الوزير في واجباته فحاسبوني إذا أنا لم أسأله وفقا للدستور ولكن دون تعسف أو استغلال للمنصب البرلماني، فانا لا أستخدم أدواتي الدستورية لتحقيق مصالح خاصة بل مصلحة الكويت وأهلها تتقدم على أي مصالح أخرى».

وقال الدقباسي: «أنا لا أسعى إلى الكرسي البرلماني وقد سبق لي تمثيل الأمة لعدة دورات واليوم انتقلت بالترشح من دائرة الى دائرة أخرى لثقتي بالشعب الكويتي ورسالتي لهذا الشعب، أنا أريد أن أصل للبرلمان لأخدم بلدي وأريد أن أحافظ على حرية الشعب ومصالحه وأمواله».

وأضاف الدقباسي: «إذا وفقني الله في الوصول إلى مجلس الأمة فسأدفع نحو تشكيل كتلة برلمانية عاقلة عادلة متزنة تحمي حقوق الشعب الكويتي وتوقف الانحراف باستخدام السلطة من كل الجوانب».

وتابع الدقباسي: «في سبيل الكويت وأهلها تحملت كل هجوم ونقد ولم اشتك يوما من الأيام على أي أحد بالرغم من الحملة المستمرة بالافتراءات تجاهي، ويكفيني أني خدمت الكويت وأهلها، وسأبقى ثابتا ولن يستطيع أحد أن يقودني بعد الله إلا مصلحة الكويت وشعبها وهذه هي ثوابتي الوطنية».

