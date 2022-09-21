جوهر: نبيك يا «بو نواف» صفحة خالدة في تاريخ الكويت

وطن النهار

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الاولى د.حسن جوهر أن العهد الجديد تبينت ملامحه مع تغيير رئيس مجلس الوزراء وبروز شخصية محترمة تمثلت بشخصية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، ونحن نقول نعم يا بو نواف يقال عنك انك صفحة جديدة «حنا ما نبيك صفحة جديدة حنا نبيك صفحة خالدة في تاريح الكويت تتوج ارادة الناس قولا وفعلا ومنهجا ورؤية لان هذا مستقبلهم وتحديهم».

وقال جوهر في ندوة (خبايا الحوار ومعركة البناء): حنا ملينا من الصفحات الجديدة اللي كل يوم نفتحها والشعب الكويتي مل من هذه الصفحات لانها تتحول بعد فترة من الزمن الى صفحات سوداء مع الاسف الشديد متضمنة التخلف والفساد وتمكن المتنفذين على حساب الكويتيين، كاشفا ان رئيس الحكومة الحالي سمو الشيخ احمد نواف الصباح طلب نسخة من برنامج استقامة واستدامة وسلمت له وايضا سلمت بيد سمو الامير وبيد سمو ولي العهد، داعيا الشعب التحلي بنفس الاصرار والعزيمة والارادة الشعبية التي أزاحت معطلي البرلمان من اجل فرض برنامج للكويت والكويتيين وهذه امانة برقبتنا جميعا.

وبيّن جوهر أن المعركة القادمة كبيرة رغم قيام رئيس مجلس الوزراء برفع معنويات الناس والاعتناء بنسب التفاؤل عند الكويتيين واشعرتهم بالارتياح والتفاؤل من المستقبل وما نراه من مؤشرات ميدانية بزيارة الوزارات والمستشفيات وتطهير الهيئات والادارات العليا، ولكن هذا غير كافي يا بو نواف ومثل ما رفعت معنويات المواطنين فوق الى السماء مطلوب ان يكون اداؤك وبرنامجك ورؤيتك وتعهداتك وترجمة طموحات الكويتيين لازم تكون عند هذا السقف العالي والا ستواجه ذات مصير الحكومات السابقة لان الشعب الكويتي هو من يحدد رؤاه ومستقبله وطموحاته، مستدركا: ولكن ايضا هناك علامات استفهام ونحن نترقب نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة التي من المفترض أن تكون المسؤولة والمهيمنة على رسم السياسة العامة للدولة والوزراء الجدد هم المعنيون باختيار فرق عملهم ولا يفرض عليهم اسماء غير معروفة التاريخ حتى لا تتكرر المشاكل ولا يكون الوزراء أسرى لقيادات فرضوا عليهم.

وأوضح فعلا نحن امام معركة جديدة، قائلا: شفت يا رئيس الوزراء هذا الشعب الكويتي اللي ما قدر يشتريه رئيس الوزراء السابق بصرف 2 مليار ونصف خلال سنة واحدة بل زاد غضبه واستياؤه وزاد اصراراه على الموقف والارادة الحقيقية بأن الكويتيين يحتاجون بلدا ومؤسسات ومشروعا والريادة والتطور والتنمية لهم ولأبنائهم وهذا شعار المعركة الجديدة وقد تكون شرسة ولكنها سلمية وقد تكون قاسية لكنها تطمح لتحقيق ارادة الكويتيين، ويا شيخ أحمد النواف في هذه المعركة أنت من ستختار جيشك وفريقك وهناك جيش كبير من الشعب الكويتي من شباب وشابات مخلصين وكفاءات اثبتوا جدارتهم لهذا البلد عبر محطات عديدة فاختر هذا الجيش ولا يخدعك جيش المتنفذين وعصابات التنفيع ورموز العهد السابق والدولة العميقة واحذر منهم.

وتطرق جوهر الى ما شهده الحوار الوطني من إقحام حوار داخل حوار كان المراد منه تكريس حالة الفساد وتثبيت الشرعية الشعبية والشرعية الدستورية المفقودة لدى الرئيسين السابقين.

وقال جوهر: تفاجأنا ونحن على طاولة الحوار من بعض أطراف الحوار المنتمية لمجلس الامة يقول انه مشارك نيابة عن كتلة الـ17 من اجل الدفاع عن رئيس مجلس الوزراء وان كلفنا ذلك كراسينا، وفي دهاليز الحوار شفنا ان من طلب مني شخصيا الاتيان لتحقيق مصالحة مع رئيس مجلس الامة ويطيح الحطب «على شان نعيش»، معلقا بقوله: انا جئت الحوار الوطني من اجل مصالح وهموم الناس والوصول لحقبة جديدة من العمل السياسي المحترم اللائق بكرامة الكويتيين وتاريخهم وتطلعاتهم «مو لأن عندي خصومة شخصية مع رئيس مجلس الامة وعلى شان اعيش»، لا والله انا اعيش مع الشعب الكويتي بالحلوة والمرة.

وعاب جوهر على من يأتي اليوم ليتسلق ويروج ان الحوار الوطني كان سبب الانتصار السياسي الذي نعيشه اليوم منذ 22 يونيو 2022 بعد الخطاب السامي لسمو الامير الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد، وهو انتصار بمذاق فرحة التحرير عند الكويت قاطبة وكان سببه الشعب الكويتي وارادتكم التي التقت بارادة وثقة نواب الامة الذين اعتصموا بمجلس الامة من كل الاطياف وخلال 6 ساعات التأمت الكويت وتوحدت وانتصرت للدستور، وهذا الكلام الذي قلناه في الحوار الوطني ولم تسمعه الاطراف المشاركة من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة السابقين ولم يسمعه المتحالفون معهما انما سمعه الشعب الكويتي وطبقه وسمعته القيادة السياسية واحترمتها وطبقته واعلنته مسار تصحيح لمستقبل الكويت في انتخابات 2020 وهذه النتائج الحقيقية التي سطرها الشعب الكويتي بحوارهم الحقيقي ومهدوا لانتخابات 2022 حتى نبدأ بعهد جديد بمشيئة الله ويخطه الشعب بأياديه في يوم 29 سبتمبر 2022.

وقال جوهر إن برنامج «استقامة واستدامة» تبناه اكثر من 20 نائبا من مجلس 2020 وكثير من المرشحين، وهذا هو المشروع الحقيقي لبناء الكويت وهو بارادة وتصميم وذهنية الشباب والشابات الكويتيين وهذا البرنامج أو افضل منه يجب ان يكون خارطة طريق المستقبل وهذا هو معيار التعاون بين قصر السيف وقبة عبدالله السالم ولا يكون حكرا على المتنفذين وغرفة التجارة وحلفائها لتحديد مصالحهم ومصالح الدولة وفق قياساتهم.

ودعا جوهر عموم الناخبين للاطلاع على برنامج «استقامة واستدامة»، وحسن الاختيار بعدما ساهمت الحكومة الجديدة بتمكين الكويتيين بالانتخاب بطريقة اكثر نزاهة وشفافية من السابق، واليوم تخلصنا من تزوير الكشوف الانتخابية وتخلصنا من آفة الانتخابات الفرعية لذلك نرى التنافس الحر والشريف بين الاخوة ابناء القبائل الكرام وهذا هو المطلوب وابتدت الحرب الحقيقية على شراء الاصوات وبدأت الجسور تتحطم وان شاء الله بانتظار أخبار سارة قريبا بسقوط جسور أخرى لشراء الاصوات بجميع دوائر الكويت، متمنيا ومناشدا الشعب الكويتي أن تكون نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هي الاعلى في السجل الانتخابي لاننا فعلا أمام مرحلة جديدة.

