الشبول: الحياة السياسية في الكويت نموذج

وطن النهار

أشاد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني فيصل الشبول بالحياة السياسية والتجربة البرلمانية في الكويت واصفا إياهما بأنهما نموذجان متقدمان في المنطقة. وأعرب الشبول في تصريح لـ «كونا» عقب لقاء مع سفير الكويت بالأردن عزيز الديحاني بحضور الوفد الاعلامي الاردني الذي سيزور البلاد لتغطية انتخابات مجلس الامة 2022 تلبية لدعوة من وزارة الاعلام الكويتية عن حرص المملكة على أن تكون العلاقات الثنائية بين البلدين في أعلى مستوياتها. وحول الوفد الإعلامي الأردني بين الشبول أن الوفد رفيع المستوى هو اعلى تمثيل اعلامي اردني خارجي ويمثله عدد من رؤساء تحرير الصحف وبعض الإعلاميين الذين سيشاركون في تغطية الانتخابات النيابية الكويتية التي تقام بمرحلة مهمة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية. ووصف الشبول العلاقات الكويتية - الاردنية بأنها تاريخية وفي اعلى مستوياتها مشيرا إلى أن توجيهات القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين واضحة بإعطاء العلاقات الثنائية بينهما أولوية قصوى.