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وطن النهار

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«الإعلام الأمني» لتأهيل الشباب

مشعل عبدالله
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الأربعاء 21 سبتمبر 2022

بحضور مدير عام الهيئة العامة للشباب د. مشعل الشاهين الربيع ومساعد مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية العقيد عبدالاله العبدالسلام، اختتم برنامج تأهيل الشباب في العمل الصحافي الالكتروني على مسرح شباب الدعية بالتعاون مع نقابة الصحافيين الكويتية. حيث شاركت وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالبرنامج من خلال (8) ضباط، واشتمل على محاضرات نظرية وتدريب عملي في عدد من المؤسسات الاعلامية والتلفزيونية والادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية وادارة العلاقات العامة بقوة الاطفاء العام.


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