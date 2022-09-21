«الإعلام الأمني» لتأهيل الشباب

وطن النهار

بحضور مدير عام الهيئة العامة للشباب د. مشعل الشاهين الربيع ومساعد مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية العقيد عبدالاله العبدالسلام، اختتم برنامج تأهيل الشباب في العمل الصحافي الالكتروني على مسرح شباب الدعية بالتعاون مع نقابة الصحافيين الكويتية. حيث شاركت وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالبرنامج من خلال (8) ضباط، واشتمل على محاضرات نظرية وتدريب عملي في عدد من المؤسسات الاعلامية والتلفزيونية والادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية وادارة العلاقات العامة بقوة الاطفاء العام.