البحراني: الإصلاح إرادة وقرار وليس مجرد شعار

وطن النهار

قال مرشح الدائرة الاولى باسل البحراني ان مشاكلنا نعيشها ساعة بساعة ولحظة بلحظة ورغم كثرتها الا انها سهلة المنال والحل، ولا تحتاج الى إلا قرار وتنفيذ من مجلس الأمة المقبل عبر التشريعات والرقابة بوجود برنامج حكومي محدد بمدة زمنية.

واكد البحراني خلال ندوة بعنوان «الاصلاح يبدأ بكم» ومشاركة النائب الاسبق مسلم البراك ان يدنا ممدودة للحكومة ولكن اذا بقي النهج الحكومي والفساد على حاله والمحسوبية والظلم وعدم العدالة بين المواطنين فسنكون اول من يواجه الحكومة ويحاسبها.

وفي معرض حديثه وجه البحراني رسالة الى رئيس الحكومة القادم قائلا : هذا عهد ووعد وقسم أمام أهل الكويت جميعا، ستجدني أول المساندين لحكومتك ما دامت مستمرة بهذا النهج الاصلاحي الذي نلمسه اليوم، للعمل من أجل مصلحة الكويت وتطوير التعليم والصحة والاسكان ودعم الشباب وتمكين المرأة ورفع الظلم عن الناس.

كما وجه رسالة للشعب الكويتي مستذكرا وقفة الأجداد في حرب الجهراء، ووقفة الآباء في الغزو، ووقفة هذا الجيل أمام كورونا وغيرها من الأزمات، أن ينظروا لوجوه أبناءهم وبناتهم قبل الذهاب للادلاء بأصواتهم لرسم مستقبل الكويت الذي يتمنونه لأبنائهم. من خلال حسن اختيار مرشحينهم.

ومن جهته، قال النائب الأسبق مسلم البراك انه يشعر بالسعادة والفخر لوجوده بين أبناء الدائرة الأولى في مقر مرشح الدائرة الأولى ومرشح حركة العمل الشعبي ومرشح الوحدة الوطنية باسل البحراني.

وفي مستهل كلمته بيّن البراك أسباب دعم ترشح البحراني من حركة العمل الشعبي إذ أن البحراني ليس فقط ابن حركة العمل الشعبي، انما كان وسيبقى ابن الدائرة وابن الكويت عموما. فاختياره كان لانه يحمل هموم المواطنين في دائرته. مدافعا عن قضايا المرأة، وقضايا أبناء الكويتيات وينتصر لكل صرخة مظلوم. ولا يمكن أن ينصر المظلوم الا نائب حر مقدام جريء القلب طليق اللسان متقد الفكر.

هذا واكد البراك الى أننا اليوم نمر في مرحلة حساسة ومخيفة وعلى مفترق طرق. اما أن نحسن الاختيار ونختار الكويت، واما أن نبقى نختار القبيلة أو الطائفة.

وأشار البراك الى عجز الميزانية للسنوات القادمة وحسب التوقعات الحكومية والى خطورة بقاء الأوضاع على ما هي عليها دون اصلاح ودون محاربة للفساد. وفي معرض حديثه اشار لدور غرفة التجارة والتي هيمنت لدرجة وصلت أن تصبح دولة داخل دولة. وأنه لا يمكن أن تنصلح الحال الّا عندما ننطلق في بناء التنمية الحقيقية، بتعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، وأحد بوادر الاصلاح خطوة وزير الداخلية ضد تجار المخدرات وقد وضع يده في عش الدبابير. ويجب علينا جميعا أن ندعمه وندعم شباب الكويت من رجال الشرطة ورجال الجمارك.

وتطرق البراك الى قيمة الوحدة الوطنية والتي هي الشجرة المباركة التي يستظل بها أهل الكويت جميعا. والى أهمية الوحدة والتكاتف في محاربة الفساد. حيث بيّن البراك أن قوى الفساد تريد تفتيت المجتمع الكويتي حتى لا يستطيعوا مجابهة الفساد متماسكين.

ودعا البراك الى أن نحكم ضمائرنا يوم الانتخابات حتى لا ينطبق علينا المثل الكويتي خبز خبزتيه، يا الرفلة آكليه، ولعنة الله ثم لعنة الله ثم لعنة الله على كل واحد يحاول أن يضرب في الوحدة الوطنية. أو يضرب في مكونات المجتمع الكويتي.

