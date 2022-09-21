الحبيني: الخطاب الأميري أعاد الأمل للكويت

وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني ان الخطاب الأميري فتح صفحة جديدة للكويت وأعاد الأمل مرة أخرى للمواطنين منوها الى ان البلاد تنتظر مجلس أمة يصل بها إلى بر الأمان والاستقرار والانجاز.

وقال الحبيني خلال ندوة «الإصلاح ليس قرارا مؤقتا» مخاطبا سمو رئيس الوزراء: اننا نطلب من الله سبحانه ان يعينك، فقد وجدنا التفاؤل بوجودك، ولكن عليك الاحتياط لأننا منذ 11 سنة لم نجد حكومة استطاعت ان تكسب ثقة الشعب، لأن الفساد انتشر والفاسدون سيطروا والأشراف هجروا وسجنوا وسحبت الجناسي وتبهذلت الناس.

وأضاف الحبيني ان الشعب الكويتي كله يحبك يا سمو الشيخ أحمد النواف ويثق بك في فترة بسيطة لأنه رأى منكم العمل والنية الصادقة للإصلاح، ولكن هذا لا يعني ان هذه الثقة شيك على بياض، والمثل يقول «من عضه الداب خاف من الحبل»، وسموك عليك حمل كبير ومضاعف في ان تقلب المعادلة السيئة الى ايجابية، وتعيد ثقة الناس في الدولة والحكومة وفي كل شيء.

واكد الحبيني ان الشعب ليس له سوى الكويت ولذلك لابد لنا أن نحارب من دونها، وان تتم محاسبة النواب الذين أوصلتموهم وباعوكم، فالنائب يدخل البرلمان فقيرا يخرج منه «جيبه متروس» ويجب عدم تكرار اخطاء الماضي وعلينا النظر للمستقبل بخطوات تصحيحية واصلاحية.

وتطرق الحبيني الى عدم العدالة في تعيين الوظائف قائلا ان خريج هندسة بترول في دولة مصدرها الوحيد البترول لا يجد وظيفة وهذه قمة المأساة، وخريج الهندسة الصناعية ينتظر سنتين في ديوان الخدمة الى ان يصله الدور.

واضاف الحبيني ان الشاب يقدم طلب السكن بعد ان يتزوج ولا يتسلم بيته إلا بعد ان يتزوج ابناؤه، وكل هذه الفترة هو وعائلته يعيش في شقة، مشيرا الى ان التعليم وصل الى ادنى مستوى في العشر سنوات الماضية.

واضاف ان الأمور وصلت في وزارة الصحة الى ان المريض يجب ان يصف بالدور عشان يتعالج، ويحجز موعدا للأشعة والتحليل، وعندما يريد مريض القلب ان يجري عملية قسطرة يطلب منه المستشفى ان يشتري الدعامات او تتم احالته الى صندوق اعانة المرضى، فهل هذا يقبله احد منكم.

