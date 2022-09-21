علي حسين يشارك هواة اللاسلكي الاحتفال باليوم الوطني السعودي

وطن النهار

يشارك هاوي اللاسلكي الدولي علي عبدالله حسين إخوانه الهواة أفراحهم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتأتي هذه المشاركة مع إخوانه الهواة أعضاء الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي بدولة الكويت للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، واستخدام هذه الإشارة الخاصة ‏(9K9KSA ) عبر أثير محطته اللاسلكية وذلك للتراسل مع هواة اللاسلكي حول العالم، وسيتم استخدام هذه الإشارة بأنماط اتصال مختلفة ومتعددة كالإتصال الصوتي والرقمي وشفرات مورس، ويتم بعدها تسجيل وتوثيق تلك الاتصالات ببرامج رقمية وتبادل بطاقات تأكيد الاتصال.

وقد عبّر علي حسين عن سعادته بالمشاركة في تلك الفعالية، فهي مبادرة على المستوى العالمي لتقديم المملكة العربية السعودية إلى العالم وإبراز تراثها وثقافتها وتنوعها، فالسعودية هي مملكة الحضارات.

وأضاف، نحن متحمسون لمشاركة العالم بهذه الاحتفالية، حفظ الله المملكة العربية السعودية ملكاً وقيادة وشعباً، وكل عام والسعودية بألف خير.

يذكر أن علي عبدالله حسين وإشارة ندائه (9K2KU) هو من الداعمين لهواية اللاسلكي على النمط الرقمي، وهو عضو الجمعية العمومية في الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي (KARS)، وجمعية هواة اللاسلكي الأميركية (ARRL) وعضو مجموعة مشغلي اللاسلكي في دول الخليج العربي (AGDX)، وعضواً دائماً في نادي هواة اللاسلكي الدولي التابع للأمم المتحدة (ARCDXC) والعضو العربي الوحيد المسجل بالنادي، وحاصل على عدّة جوائز وعدد من مسابقات هواة اللاسلكي الدولية، ومن أبرزها جائزة ووسام أي.تي. كرينكل (E.T. Krenkel) الذهبية من قبل الأكاديمية الوطنية الروسية للأبحاث والاكتشافات، وهي جائزة مرموقة تُمنح للأفراد والمنظمات للمساهمات العالمية البارزة في هواية اللاسلكي؛ وله مشاركات دولية عديدة عبر ترددات (HF)،(VHF)،(UHF) وكذلك في نطاق الطيف الترددي الرقمي DMR.

