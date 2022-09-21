«الكويتية»: نمضي قدماً في تكويت الوظائف

وطن النهار

اكد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية الكويتية أنه يضع نصب أعينهم قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، مؤكدين بأننا نتقدم بخطى ثابتة نحو المضي قدماً في تكويت الوظائف وصولا إلى رفع نسبة التكويت، والهدف هو خلال السنوات القادمة، حيث إن الشركة تولي أهمية كبرى للعنصر الوطني للعمل داخل فريق الطائر الأزرق، وذلك باعتباره الركيزة الأساسية لتطور العمل وتحمل المسؤوليات مستقبلا يأتي ذلك من خلال العمل على اجتذاب أفضل الكفاءات الشابة من الكوادر الوطنية تماشيا مع استراتيجيتها وخططها ورؤيتها وآمالها في الوصول إلى رفع نسبة التكويت في الشركة حيث طرحت مؤخرا عدد كبير من الوظائف الشاغرة لضم دماء شابة جديدة من كوادرنا الوطنية للعمل ضمن فريقنا.

وكما يعمل مجلس الإدارة الخطوط الجوية الكويتية على تكويت المناصب القيادية داخل الشركة في القريب العاجل وبالمثل تعمل الإدارة التنفيذية على زيادة نسبة الكوادر الوطنية إلى الضعف كما هو موجود حالياً خلال الـ 3 سنوات القادمة. وأضاف: ويحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كل الحرص على استقطاب الشباب والشابات الذين يمتلكون الطموح والدافع وأصحاب المبادرة للانضمام إلى أسرة الطائر الأزرق وفي هذا الشأن قامت شركة الخطوط الجوية الكويتية أخيراً بطرح عدد من الوظائف القيادية والإشرافية والفنية تقدر بأكثر من 1000 موظف في جميع قطاعات الشركة المتنوعة داخل الكويت وخارجها لعدد 46 وظيفة للشركة نتطلع من خلالها إلى ضم مجموعة متميّزة من الشباب والشابات الذين نأمل بأن يكونوا قيمة مضافة للناقل الوطني للكويت في المستقبل القريب.

وكان العاملون في الخطوط الجوية الكويتية نفذوا وقفة احتجاجية أمس في المبنى الرئيس للخطوط الجوية الكويتية، للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي منها إقرار مطالبهم المستحقة ورفض لائحة الخدمة والممارسات التعسفية.

وشدد المعتصمون على أنه في حال لم عدم استجابة إدارة المؤسسة ستكون هناك وقفات جادة لتحقيق المطالب.

واكد رئيس نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية طلال الهاجري ان الخطوط اصبحت بيئة طاردة للكفاءات الوطنية للعديد من الاسباب.

وأوضح ان من هذه الاسباب تدني رواتب الموظفين، حيث انه ليس من المعقول ان يتم تعيين الجامعي الكويتي براتب لا يزيد على 900 دينار من غير استقطاع التأمينات وفي ذات الوقت يتم تعيين الاجنبي بنفس المسمى الوظيفي بما لا يقل عن 1200 دينار بل وصل الى 7000 دينار بالمناصب القيادية. واضاف ايضاً من الاسباب الأخرى عدم تمكين الاكفاء والمؤهلين والمستمرين بالشركة للمناصب الاشرافية والقيادية، وسحب رصيد اجازات الموظفين لعامي 2020 و 2021 وعدم الامتثال للمرسوم الصادر رقم 102 لسنة 2021.

