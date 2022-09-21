معهد المرأة يحتفل بيوم السلام العالمي

وطن النهار

برعاية وحضور وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، يحتفل معهد المرأة للتنمية والسلام، مساء اليوم، بيوم السلام العالمي تحت شعار «السلام طريقنا.. صرخة السلام»، عبر منصة زووم – ZOOM، بمشاركة شخصيات سياسية عربية وصديقة. في هذه المناسبة، قالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلامة المحامية كوثر الجوعان، ان يوم السلام العالمي لهذا العام يحمل شعار ((إنهاء العنصرية وبناء السلام))، لافتة إلى أن تخصيص 21 سبتمبر من كل عام للاحتفال بيوم السلام العالمي هو إشارة واضحة للمجتمع الدولي بالتوقف عن الصراعات والحروب والتدخل في شؤون الدول والعمل على نشر العدالة والمحبة والتعاون فيما بينها سواء كانت دولة كبيرة أو صغيرة حتى ينعم الجميع بالسلام والاستقرار وتزدهر التنمية ويرتقي الإنسان. وأكدت الجوعان في تصريحها على أهمية السلام الذي يدعو إلى نزع العنف والتنمر، وليكن هذا اليوم تعبيرا عن خطورة النزاعات والحروب وتقسيم المجتمعات إلى أقلية وأكثرية ومذاهب وفرق وتمييز في اللون والجنس واللغة.

واختتمت الجوعان تصريحها بالقول: إن الكويت تسعى دوماً إلى تحقيق السلام المجتمعي الداخلي والإقليمي والدولي، منطلقة من دستورها وقيمها العربية والإسلامية، مشيرة إلى أنه سيشارك في حفل معهد المرأة للتنمية والسلام هذا العام شخصيات دولية وعربية بارزة، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوزو غويغسوت - رئيس المجلس البابوي (وزيرل) الحوار بين الأديان- للكرسي الرسولي – الفاتيكان، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الكويت عبدالملك هدو، ورئيس مجلس إدارة المركز العربي لدراسات السلام والإنذار المبكر د. أسامة ابراهيم، وسفير ومفوض فوق العادة لجمهورية تنزانيا المتحدة - لدى دولة الكويت سعيد شعيب موسى.

