تيتيكول: السائح الكويتي الأعلى إنفاقاً في تايلند

وطن النهار

نظم مكتب هيئة السياحة التايلندي في دبي والشرق الأوسط مؤتمرا صحافيا بعنوان «إعادة اكتشاف بانكوك مع فصول جديدة مذهلة من الفخامة» وذلك للترويج للسياحة في تايلند.

في البداية أكد مدير التسويق التنفيذي في مكتب هيئة السياحة التايلندي في دبي والشرق الأوسط شاواروت شانكيات تيتيكول ان بلاده تتمتع بإمكانيات سياحية هائلة ولذلك تحرص على جذب السائحين من مختلف انحاء العالم و زيادة اعدادهم.

وتابع: في معرض ردوده على أسئلة الصحافيين أن الكويت من أهم الأسواق المستهدفة للسياحة التايلندية ونسعى إلى زيادة اعداد السائحين الكويتيين والذين يعتبرون تايلند من الوجهات السياحية المميزة والمفضلة في ضوء التنوع الثقافي الفريد و الأنشطة السياحية المتنوعة.

واوضح ان السائح الكويتي يأتي ضمن قائمة أعلى السائحين انفاقا بمعدل 2500 دولار في رحلة تتراوح بين 7 - 10 ايام، 30% منهم مهتمون بالسياحة العلاجية في المستشفيات عالية الجودة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أثرت سلبا على قطاع السياحة في مختلف انحاء العالم نظرا للقيود التي فرضتها الدول على السفر للسيطرة على الجائحة والحد من انتشارها، موضحا ان بلاده نفذت خطة علمية مدروسة كانت لها نتائج مؤثرة في السيطرة على الفيروس وتعافي مختلف القطاعات وعودة الحياة الطبيعية.

