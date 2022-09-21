1.5 مليار دينار تراجعاً سنوياً في الدين الخارجي للكويت

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية رسمية عن تراجع الدين الخارجي لدولة الكويت بواقع 1.46 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2022 مقابل الفترة المماثلة من 2021، حيث سجل اجمالي الدين الخارجي 18.09 ملياراً مقابل 19.55 ملياراً بنهاية الربع الأول من 2021.

ووفق الاحصائية ربع السنوية الممتدة من ابريل الى يونيو، فقد سجل الدين الخارجي تراجعات ملحوظة خلال عام 2021، حيث تراجعت من 19.55 ملياراً بنهاية الربع الأول الى 17.8 ملياراً بنهاية الربع الرابع ، الا انها عاودت الصعود مرة اخرى لمستويات 18.09 ملياراً على اساس ربع سنوي.

ولفتت البيانات الى ان ارصدة الدين الخارجي المشار اليها أرصدة الدين الخارجي للحكومة العامة، وأرصدة الدين الخارجي للقطاع الخاص. وفيما تشمل بيانات الدين الخارجي للحكومة: أرصدة نهاية الفترة للقروض، والتسهيلات الائتمانية الأخرى كما وردت في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، بالاضافة المطلوبات الخارجية لبنك الكويت المركزي ومخصصات حقوق السحب الخاصة.

وأوضحت البيانات ان الدين الخارجي للقطاع الخاص يتضمن: البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.

وأشارت الاحصائية الى ان الاستثمار الدولي للكويت سجل ارتفاعاً قدره 2.4 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2022، حيث بلغ اجمالي حجم الاستثمار الدولي الصافي للكويت 27.99 مليارا مقابل 25.57 ملياراً بنهاية الفترة المماثلة من 2021.

