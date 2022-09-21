عبدالله صالح كامل رئيساً لغرفة مكة

مال وأعمال

انتخب رجل الأعمال الشيخ عبدالله صالح كامل، رئيساً للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، في دورة مجلس الادارة الـ 21 للسنوات الأربع القادمة، وذلك بعد انعقاد مجلس الغرفة كما تم اختيار سلطان ازهر نائباً ومصطفى رجب نائباً ثانياً.

وجاء اختيار الشيخ عبدالله صالح كامل، نظراً لخبراته الطويلة في المجال التجاري، ولدرايته العريقة في المجال الاقتصادي وخاصة في مكة المكرمة، اذ يترأس الشيخ عبدالله صالح كامل، مجلس ادارة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

ويتوقع ان يواصل الشيخ عبدالله صالح كامل انجازات الغرفة التي حققتها في الفترة الماضية، نظراً لممارسته العمل التجاري لفترة طويلة في شركة دلة البركة، مع رئاسته لشركة سناد القابضة (عسير سابقا) المدرجة في سوق الأسهم، اضافة لكونه رئيس مجلس ادارة مؤسسة عكاظ للصحافة والطباعة والنشر.

وعُرف عن الشيخ عبدالله صالح كامل مواجهته للتحديات لمواكبة الحاضر، ما دفعه لمواصلة العمل الدائم للبحث عن كل جديد، وتعوّد على تذليل الصعاب امام فريقه، وبذل الغالي والنفيس لدعم التطوير بسخاء دائم، وتحفيز منقطع النظير، ليخلق لكل من هم حوله مناخاً يمكنهم من العمل بابداع.

وفي كلمته امام الأعضاء، كرئيس لمجلس ادارة غرفة مكة المكرمة، اعرب عبدالله صالح كامل عن شكره على الثقة الغالية التي منحها وزير التجارة لأعضاء المجلس، مستبشراً بمستقبل غرفة مكة المكرمة في ظل رؤية المملكة 2030، وقيادتها الحكيمة.

وتابع: «أسأل الله ان يوفقنا جميعاً لخدمة ارضه الطاهرة، والعمل على تنمية عالم الأعمال ودعم المجتمع، وخدمة وطننا العظيم. اليوم يمتن الله على الجميع بانطلاق الدورة 21 ونحن في اتم الخير، والتوافق الذي سيفتح لنا باذن الله افقاً واسعا للنجاح»، مثمناً الأعمال الجليلة التي قادها مجلس ادارة الدورة العشرين.

يُذكر ان وزير التجارة د. ماجد القصبي، عين اخيرا 6 اعضاء لمجلس ادارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بينهم سيدتان، ليشكلوا رفقة الأعضاء المنتخبين الستة السابقين لعضوية مجلس الادارة للدورة الـ(21) التي ستقود اعمال الغرفة خلال السنوات الأربع القادمة.

