«أسواق المال»: تطوير آلية المشاركة في عموميات «المدرجة»

مال وأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال، التعميم رقم 11 لسنة 2022 الى جميع الشركات المدرجة بشأن تطبيق القرار رقم 139 لسنة 2022، الخاص بتطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وحسب بيان لـ«الهيئة»، يأتي ذلك انطلاقاً من دور الهيئة بالتوعية بما جاء في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وبهدف التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية والشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت «الهيئة» في البيان: «نسترعي انتباه جميع الشركات المدرجة الى ضرورة الالتزام بما جاء في القرار المشار اليه والذي يسري تاريخ نفاذه على جميع الجمعيات العامة التي ستنعقد اعتباراً من تاريخ 02/10/2022، وما يترتب على ذلك من اجراءات يجب اتباعها وفق الجداول الزمنية المذكورة في القرار». ويأتي ذلك وتحديداً الافصاح عن الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (14) من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية)، وذلك قبل 5 ايام عمل على الأقل من تاريخ حق حضور الجمعية العامة، مع التنويه بأن تاريخ حق حضور الجمعية العامة هو يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة.

