البورصة كسبت 142 مليون دينار رغم تباين الأداء

مال وأعمال

واصلت البورصة اداءها المتذبذب بالصعود خلال جلسة الامس ليرتفع المؤشر العام بنسبة 0.3 في المئة وبـ 24 نقطة من 7524.6 نقطة الى 7548.6 نقطة، وزاد السوق الأول بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 36.7 نقطة من 8396.5 نقطة الى 8433.27 نقطة. في المقابل تقلص المؤشر الرئيسي بنسبة 0.11 في المئة وبنحو 6.6 نقاط من 5709.34 نقطة الى 5702.6 نقطة، كما انخفض المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.59 في المئة وبـ 35.3 نقطة من 5927.6 نقطة الى 5892.3 نقطة، وذلك مع تراجع النفط عالمياً.

وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 142 مليون دينار من 44.677 مليار دينار الى 44.819 مليار دينار، وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 153 مليون دينار وبنسبة 0.4 في المئة من 35.112 مليار دينار الى 35.265 مليار دينار. وانخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.1 في المئة وبقيمة 6.6 ملايين دينار من 9.565 مليارات دينار الى 9.553 مليارات دينار.

وارتفعت سيولة الجلسة بنسبة 13 في المئة من 38.4 مليون دينار في جلسة الاثنين الى 43.4 مليون دينار، وانخفضت احجام التداول بنسبة 0.6 في المئة من 124 مليون سهم الى 123.3 مليون سهم، وتراجعت الصفقات من 10.2 الف صفقة الى 9.7 آلاف صفقة. وشهدت الجلسة تصدر سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» النشاط، المرتفع 0.90 في المئة نشاط التداول على جميع المستويات بحجم بلغ 16.39 مليون سهم، وسيولة بقيمة 14.68 مليون دينار، بعد الاعلان عن توقيع اتفاقية مع البنك الأهلي المتحد البحريني، لغرض تنظيم اطر التعاون بين البنكين خلال المرحلة الانتقالية السابقة لعملية الاستحواذ المرتقب.

