هبوط جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار

مال وأعمال

سجلت الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار بالسوق الموازية، تزامنا مع بدء المصارف إقفالا لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على عمليات اقتحام طالت عددا من فروعها خلال الأسبوع الماضي. ولامس سعر الصرف عتبة 38,500 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات عبر الإنترنت وصرافين، بعدما سجل 38,600، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ قرابة ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. منذ صيف العام 2019، تراجعت الليرة تدريجيا أمام الدولار، لتخسر قرابة 95 في المئة من قيمتها، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلل مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. «ميتا» تطور تقنية لقراءة أفكار البشر يعمل فريق من الباحثين في شركة ميتا على تطوير تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي يمكنها قراءة افكار البشر وترجمتها الى كلمات مفهومة. وقالت مجلة فوكاس الايطالية ان هذا النظام من شأنه ان يصبح اداة اتصال لجميع المرضى الذين تعرضوا لصدمات دماغية شديدة وأصبحوا غير قادرين على التحدث او الكتابة او التواصل بلغة الاشارة. والمنطقة المخصصة لتكوين الكلمات وفهم اللغة في المخ منفصلة عن تلك التي تدير العضلات الارادية، بما في ذلك عضلات الفم، وهو ما استغله باحثو «ميتا» في وضع نظامهم.